Коммунальные услуги — в каких случаях и кто может за них не платить

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Несмотря на военное положение, украинцы обязаны оплачивать коммунальные услуги. В то же время отдельные категории потребителей могут воспользоваться правом на временное прекращение начислений за эти услуги.

Об этом рассказала глава Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяна Даниленко в комментарии РБК-Украины.

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Кто может не платить за коммуналку

Эксперт пояснила, что право не платить за жилищно-коммунальные услуги имеют те граждане, которые отсутствуют в своем доме более 30 дней.

Для реализации этого права необходимо подать заявление к поставщику услуг и предоставить подтверждающий документ, удостоверяющий длительное отсутствие проживания в доме.

Документы можно подать как в электронном формате, так и отправить по почте.

При каких условиях можно не платить за коммуналку

Чтобы избежать оплаты за жилищно-коммунальные услуги в доме или квартире, где лицо временно не проживает, необходимо предоставить исполнителю услуг, управляющему многоквартирным домом или уполномоченному лицу совладельцев пакет документов. Это можно сделать как в бумажной, так и в электронной форме. К перечню необходимых документов относятся:

Справка о взятии на учет внутри перемещенного лица или другие документы, подтверждающие временное отсутствие в жилом/нежилом помещении или доме.

Документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины в соответствующий период времени.

Документы, удостоверяющие повреждение имущества в результате боевых действий или других обстоятельств.

Важно отметить, что с 24 февраля 2022 года до конца 2023 года в Украине действовал запрет на начисление пени и штрафов за неуплату коммунальных услуг. Однако с января 2024 года этот запрет был отменен.

Теперь за просрочку оплаты коммунальных услуг может начисляться пеня в размере до 0,01% суммы долга за каждый день задержки, но общая сумма пени не должна превышать 100% суммы долга.

Однако, как отметила Даниленко, не все так просто. За отопление и управление многоквартирным домом украинцам придется платить даже в том случае, если они не проживают в квартире больше 30 дней.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы должны платить по счетам за коммунальные услуги согласно договорам, которые они заключили с поставщиками. Однако, если услуги не предоставлялись, или были предоставлены не качественно или не в полном объеме, их стоимость может быть пересчитана и затраты можно уменьшить.

Мы также писали, что военные действия и сложная экономическая ситуация в стране не освобождает украинцев от оплаты коммунальных услуг. Тем, у кого возникла задолженность, не стоит медлить и необходимо попытаться как можно скорее погасить ее. В противном случае к ним могут применить правовые санкции.