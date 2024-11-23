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Хто може не платити за комуналку — юристка пояснила умови

23 листопада 2024 17:58
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Комунальні послуги — в яких випадках та хто може за них не платити
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Попри воєнний стан, українці зобов’язані оплачувати комунальні послуги. Водночас окремі категорії споживачів можуть скористатися правом на тимчасове припинення нарахувань за ці послуги.

Про це розповіла голова Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко у коментарі РБК-України.

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Хто може не платити за комуналку

Експертка пояснила, що право не сплачувати за житлово-комунальні послуги мають ті громадяни, які відсутні у своїй оселі понад 30 днів.

Для реалізації цього права необхідно подати заяву до постачальника послуг та надати підтверджувальний документ, який засвідчує тривалу відсутність проживання у помешканні.

Документи можна подати як в електронному форматі онлайн, так і надіслати поштою.

За яких умов можна не сплачувати за комуналку

Щоб уникнути оплати за житлово-комунальні послуги у будинку чи квартирі, де особа тимчасово не проживає, необхідно подати виконавцю послуг, управителю багатоквартирного будинку або уповноваженій особі співвласників пакет документів. Це можна зробити як у паперовій, так і в електронній формі. До переліку необхідних документів належать:

  • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або інші документи, що підтверджують тимчасову відсутність у житловому/нежитловому приміщенні чи будинку.
  • Документи, що підтверджують перетин державного кордону України у відповідний період часу.
  • Документи, які засвідчують пошкодження майна внаслідок бойових дій чи інших обставин.

Важливо зазначити, що 24 лютого 2022 року до кінця 2023 року в Україні діяла заборона на нарахування пені та штрафів за несплату комунальних послуг. Однак з січня 2024 року ця заборона була скасована.

Тепер за прострочення оплати комунальних послуг може нараховуватися пеня в розмірі до 0,01% від суми боргу за кожен день затримки, але загальна сума пені не повинна перевищувати 100% від суми боргу.

Проте, як зазначила Даниленко, не все так просто. За опалення та управління багатоквартирним будинком українцям доведеться сплачувати навіть у тому випадку, якщо вони не проживають у квартирі більше ніж 30 днів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці повинні сплачувати рахунки за комунальні послуги згідно з договорами, які вони уклали з постачальниками. Однак, якщо послуги не надавались, або ж були надані не якісно чи не в повному обсязі, їх вартість може бути перераховано і витрати можна зменшити.

Ми також писали, що військові дії та складна економічна ситуація в країні не звільняє українців від оплати за комунальні послуги. Тим, у кого виникла заборгованість, не варто зволікати та спробувати якомога швидше погасити її. В іншому випадку, до них можуть бути застосовані правові санкції.

комунальні послуги ЖКГ гроші війна в Україні юрист

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