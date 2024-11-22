Компенсація за неякісні комунальні послуги — перелік підстав для перерахунку

Комунальні платіжки та гроші. Фото: УНІАН

Українці повинні сплачувати рахунки за комунальні послуги згідно з договорами, які вони уклали з постачальниками. Однак, якщо послуги не надавались, або ж були надані не якісно чи не в повному обсязі, їх вартість може бути перераховано.

Про те, в яких випадках здійснюється перерахунок вартості комунальних послуг, пояснили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

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На які комунальні послуги можливий перерахунок

Урядом України, з ініціативи Міністерства відновлення, було ухвалено постанову, яка передбачає перерахунок вартості послуг з постачання тепла та гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, а також управління побутовими відходами. Це відбувається при відхиленні параметрів послуг від встановлених законом чи договорами норм.

Перерахунок проводиться незалежно від наявності боргу у споживача. Сума компенсації та штрафу за порушення умов договору постачальником, будуть зараховані на покриття боргу за спожиті послуги, а в разі відсутності такого — на оплату майбутніх платежів споживача.

Які порушення можуть стати підставою для перерахунку

До переліку підстав, за яких можливий перерахунок вартості комунальних послуг, належать:

зниження температури теплоносія або гарячої води, а також невідповідність їхнього тиску на вході до будівлі;

зменшення температури повітря у приміщеннях споживача (за наявності договору на обслуговування внутрішньобудинкових систем);

перебої у наданні послуг, зокрема через перевищення виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідність складу чи якості гарячої або холодної води державним санітарним нормам;

порушення правил поводження з побутовими відходами або графіка їхнього вивезення.

Українці, які не задоволені якістю наданих їм послуг, повинні скласти та подати акт-претензію постачальнику. Він своєю чергою зобов’язаний протягом місяця після завершення самостійно провести коригування вартості послуг. Також постачальник повинен сплатити споживачеві штраф у порядку та розмірі, визначених чинним законодавством або договором.

Раніше ми писали, що деякі громадяни України звільняються від оплати комунальних послуг в повному обсязі. Це стосується українців, які працювали на певних посадах та проживають в сільській місцевості.

Також ми розповідали, що українці можуть оформити субсидію на комунальні послуги віддалено, через портал "Дія". Тепер відвідувати державні установи зовсім не обов'язково.