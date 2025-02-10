Еда для украинской армии — какие компании поставляют питание ВСУ и имена владельцев

Военные в столовой. Фото: Армия Информ

В 2024 году обеспечение питанием военных Вооруженных сил Украины прошло по новой схеме. После резонансных скандалов Министерство обороны создало агентство "Государственный оператор тыла" (ГОТ), которое отвечает за закупку еды через систему Prozorro. Общая сумма контрактов на поставку продуктов во втором полугодии 2024 года достигла 21,7 млрд грн.

Как пишет Forbes Ukraine, сначала Минобороны обратилось к крупнейшим украинским ритейлерам с предложением присоединиться к поставкам продуктов для военных. Однако из-за сложностей с логистикой и непредсказуемостью заказов большинство сетей отказалось.

Читайте также:

Единственный, кто согласился, — Руслан Шостак, совладелец Eva и Varus. Для этого он создал компанию "Ют Компани", которая не смогла подтвердить финансовую состоятельность, из-за чего ее заявка была отклонена в июне 2024 года.

Как изменилась система снабжения

После создания ГОТ в декабре 2023 года изменился сам принцип закупок:

Вся территория Украины разделена на 11 секторов.

Поставщики доставляют товары в распределительные центры, а оттуда продукты направляются в воинские части.

Скоропортящиеся продукты (овощи, хлеб, фрукты) поставляются напрямую.

Контроль качества, аналитика и проверка поставщиков осуществляется ДОТ.

Отбор компаний происходит на тендерах Prozorro, где победителем становится экономически выгодное предложение.

В результате этой реформы в 2024 году сформировался пул основных поставщиков питания для армии.

На закупку продуктов для ВСУ в 2024 году было выделено 25,9 млрд грн, из которых фактически потрачено 21,7 млрд грн. Часть средств Минобороны перенаправило на другие программы.

ТОП-10 компаний, которые кормят армию

1. ООО "Контракт Продрезерв 5" — 4,1 млрд грн. Владельцы: Диана Шаркун, Евгения Шелест.

Компания специализируется на кейтеринговых услугах, до войны обслуживала школьные столовые. В 2024 году ее выручка выросла на 137,3%, достигнув 3,6 млрд грн, а прибыль — на 155,4%, до 100,2 млн грн.

2. ООО "Мит Пром" — 4,1 млрд грн. Владелец: Станислав Майстренко.

Львовское предприятие, специализирующееся на мясопродуктах. В августе 2024 года фирму проверяло Бюро экономической безопасности из-за возможного уклонения от уплаты налогов. Выручка компании выросла на 181%, до 1,8 млрд грн.

3. ООО "Асикс Групп" — 3,6 млрд грн. Владелец: Евгений Лазоренко.

Компания занимается оптовой торговлей продуктами. В 2024 году ее прибыль уменьшилась до 83 200 грн, хотя выручка выросла на 414%, до 700 млн грн.

4. ООО "Буский консервный завод" — 2,2 млрд грн. Владельцы: Елена Муранова, Роман Соловей, Александр Лапшин.

Один из старейших производителей консервов в Украине. Выручка выросла на 228,5%, до 873,6 млн грн.

5. ООО "Ахтырка мясопродукт" — 2,2 млрд грн. Владельцы: Александр Капусник, Алена Мороз.

Специализируется на мясных и мясорастительных консервах под брендом "Этнические мясники". Выручка в 2024 году выросла на 594,3%, прибыль — на 1196%, до 60 млн грн.

6. ООО "Трейд Гранит Инвест" — 2,1 млрд грн. Владелица: Юлия Павличенко.

Компанию связывают с группой "Трейд Коммодити". Осенью 2024 года ГОТ разорвал с ней контракт из-за нарушения тендерных условий. Несмотря на это, выручка за год выросла на 10,2%, до 2,2 млрд грн.

7. ООО "ГранПри ЛТД" — 717,9 млн грн. Владелец: Владимир Осипов.

Компания сменила нескольких собственников и занимается оптовой торговлей молочными продуктами, маслами и жирами. В 2024 году прибыль снизилась на 69,2%, до 70 600 грн.

8. ООО "Юг Прод Торг" — 637,6 млн грн. Владельцы: Владимир Дорошенко, Евгений Степанюк.

Компания занимается оптовой торговлей продуктами питания.

9. ООО "Аделин" — 551,7 млн грн. Владелица: Татьяна ЕловаКомпания занимается оптовой торговлей продуктами и фасовкой круп. В 2024 году выручка выросла до 264,7 млн грн, а прибыль — до 17,9 млн грн.

10. ООО "Фудгранд" — 527,8 млн грн. Владелица: Наталья Хубова.

Компанию связывают с полтавским бизнесменом Владимиром Сергиенко. В 2024 году выручка компании составила 714,9 млн грн, прибыль — 4,8 млн грн.

Как отмечает издание, благодаря Prozorro и ДОТ удается контролировать расходы, выбирать поставщиков с лучшими предложениями и минимизировать риски коррупции. Однако остается ряд проблем, в частности с проверками поставщиков и их финансовой состоятельностью. Тем не менее реформа тылового обеспечения продолжается, и новая система обеспечения военных едой имеет потенциал стать более эффективной в будущем.

Напомним, украинские военные, которые получили ранения при выполнении боевых задач, могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. Существует два типа помощи: ежемесячная и единовременная.

Также сообщалось, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины поддержал законопроект, который предусматривает предоставление военнослужащим, выполняющим боевые задачи, не менее 10 дней отпуска в течение года.