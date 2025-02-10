Їжа для української армії — які компанії постачають харчування ЗСУ та імена власників

Військові в їдальні. Фото: Армія Inform

У 2024 році забезпечення харчуванням військових Збройних сил України відбулося за новою схемою. Після резонансних скандалів Міністерство оборони створило агентство "Державний оператор тилу" (ДОТ), яке відповідає за закупівлю їжі через систему Prozorro. Загальна сума контрактів на постачання продуктів у другому півріччі 2024 року сягнула 21,7 млрд грн.

Як пише Forbes Ukraine, спочатку Міноборони звернулося до найбільших українських ритейлерів із пропозицією долучитися до постачань продуктів для військових. Проте через складнощі з логістикою та непередбачуваністю замовлень більшість мереж відмовилася.

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Єдиний, хто погодився, — Руслан Шостак, співвласник Eva та Varus. Для цього він створив компанію "Ют Компані", яка, однак, не змогла підтвердити фінансову спроможність, через що її заявку було відхилено в червні 2024 року.

Як змінилася система постачання

Після створення ДОТ у грудні 2023 року змінився сам принцип закупівель:

Вся територія України розділена на 11 секторів.

Постачальники доставляють товари у розподільчі центри, а звідти продукти спрямовуються до військових частин.

Швидкопсувні продукти (овочі, хліб, фрукти) постачаються напряму.

Контроль якості, аналітика та перевірка постачальників здійснюється ДОТ.

Відбір компаній відбувається на тендерах Prozorro, де переможцем стає економічно найвигідніша пропозиція.

Внаслідок цієї реформи 2024 року сформувався пул основних постачальників харчування для армії.

На закупівлю продуктів для ЗСУ у 2024 році було виділено 25,9 млрд грн, з яких фактично витрачено 21,7 млрд грн. Частину коштів Міноборони перенаправило на інші програми.

ТОП-10 компаній, що годують армію

1. ТОВ "Контракт Продрезерв 5" — 4,1 млрд грн. Власники: Діана Шаркун, Євгенія Шелест.

Компанія спеціалізується на кейтерингових послугах, до війни обслуговувала шкільні їдальні. У 2024 році її виручка зросла на 137,3%, досягнувши 3,6 млрд грн, а прибуток — на 155,4%, до 100,2 млн грн.

2. ТОВ "Міт Пром" — 4,1 млрд грн. Власник: Станіслав Майстренко.

Львівське підприємство, що спеціалізується на м’ясопродуктах. У серпні 2024 року фірму перевіряло Бюро економічної безпеки через можливе ухилення від сплати податків. Виторг компанії зріс на 181%, до 1,8 млрд грн.

3. ТОВ "Асікс Груп" — 3,6 млрд грн. Власник: Євген Лазоренко.

Компанія займається оптовою торгівлею продуктами. У 2024 році її прибуток зменшився до 83 200 грн, хоча виручка зросла на 414%, до 700 млн грн.

4. ТОВ "Буський консервний завод" — 2,2 млрд грн. Власники: Олена Муранова, Роман Соловей, Олександр Лапшин.

Один із найстаріших виробників консервів в Україні. Виторг зріс на 228,5%, до 873,6 млн грн.

5. ТОВ "Охтирка м’ясопродукт" — 2,2 млрд грн. Власники: Олександр Капусник, Альона Мороз.

Спеціалізується на м’ясних та м’ясорослинних консервах під брендом "Етнічні м’ясники". Виторг у 2024 році зріс на 594,3%, прибуток — на 1196%, до 60 млн грн.

6. ТОВ "Трейд Граніт Інвест" — 2,1 млрд грн. Власниця: Юлія Павліченко.

Компанію пов’язують із групою "Трейд Коммодіті". Восени 2024 року ДОТ розірвав із нею контракт через порушення тендерних умов. Попри це, виручка за рік зросла на 10,2%, до 2,2 млрд грн.

7. ТОВ "ГранПрі ЛТД" — 717,9 млн грн. Власник: Володимир Осіпов.

Компанія змінила кількох власників і займається оптовою торгівлею молочними продуктами, оліями та жирами. У 2024 році прибуток знизився на 69,2%, до 70 600 грн.

8. ТОВ "Юг Прод Торг" — 637,6 млн грн. Власники: Володимир Дорошенко, Євген Степанюк.

Компанія займається оптовою торгівлею продуктами харчування.

9. ТОВ "Аделін" — 551,7 млн грн. Власниця: Тетяна ЄловаКомпанія займається гуртовою торгівлею продуктами та фасуванням круп. У 2024 році виторг зріс до 264,7 млн грн, а прибуток — до 17,9 млн грн.

10. ТОВ "Фудгранд" — 527,8 млн грн. Власниця: Наталія Хубова.

Компанію пов’язують із полтавським бізнесменом Володимиром Сергієнком. У 2024 році виторг компанії становив 714,9 млн грн, прибуток — 4,8 млн грн.

Як зазначає видання, завдяки Prozorro та ДОТ вдається контролювати витрати, вибирати постачальників із найкращими пропозиціями та мінімізувати ризики корупції. Однак залишається низка проблем, зокрема з перевірками постачальників та їх фінансовою спроможністю. Однак реформа тилового забезпечення триває, і нова система забезпечення військових їжею має потенціал стати ефективнішою у майбутньому.

Нагадаємо, українські військові, які отримали поранення під час виконання бойових завдань, можуть розраховувати на фінансову допомогу від держави. Існує два типи допомоги: щомісячна та одноразова.

Також повідомлялось, що комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України підтримав законопроєкт, який передбачає надання військовослужбовцям, що виконують бойові завдання, не менше 10 днів відпустки протягом року.