Главная Финансы Холодный сезон диктует меню — цены на соленые огурцы в магазинах

Холодный сезон диктует меню — цены на соленые огурцы в магазинах

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 17:35
Цены на соленые огурцы в супермаркетах — где купить дешевле
Соленые огурцы в банке. Фото: Freepik

Соленые огурцы — один из самых популярных продуктов в зимней корзине украинцев, поэтому перед праздниками и в разгар холодов интерес к ним традиционно растет. Спрос стимулирует и колебания цен, которые наблюдаются в различных торговых сетях. Это касается как готовых маринадов в банках, так и огурцов на развес.

Новини.LIVE проанализировали ассортимент крупных супермаркетов и выяснили, сколько сегодня стоят соленые огурцы.

Цены на соленые огурцы в торговых сетях Украины

На полках супермаркетов АТБ 1 декабря представлены соленые огурцы в пластиковых ведрах и пакетах типа "дой-пак". Цена стартует от 53,90 грн за 500 граммов и зависит от упаковки, производителя и размера огурца.

В супермаркетах Auchan цены на соленья такие:

  • Огурцы соленые "Vegas" — 84,90 грн/1 кг;
  • Огурцы соленые "Гринвиль" — 98,40 грн/850 г;
  • Корнишоны соленые "Гринвиль" — 109,00 грн/850 г.

В сети NOVUS предлагают огурцы малосольные весовые по 209 грн за килограмм.

В Форе за пластиковое ведерко огурцов весом 450 граммов надо отдать 79,90 грн. Корнишоны немного дороже — 99,90 грн/500 граммов.

Самый широкий ассортимент соленых огурцов представлен в сети Сильпо:

  • Огурцы соленые стандарт фасованные в ведре — 24,40 грн/100 г;
  • Огурцы соленые The best хрууум — 73,99 грн/500 г;
  • Огурцы соленые "Гринвиль" 9-11 см — 80,19 грн/500 г;
  • Огурцы соленые "Повна чаша" — 99,00 грн/600 г;
  • Корнишоны соленые "Чудова марка" — 113,00 грн/500 г;
  • Огурцы соленые "Чудова марка" в ведре — 117,00 грн/600 г;
  • Корнишоны соленые "Гринвиль" — 119,00 грн/500 г.
Ціни на солоні огірки в Сільпо
Цены на соленые огурцы в Сильпо. Фото: скриншот

В METRO соленые огурцы представлены только в ведрах весом 3 кг по 269,90 грн.

На какие овощи вырастут цены в декабре

Экономист Владимир Чиж рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, что цены на овощи, которые входят в борщевой набор, если и вырастут в декабре, то несущественно, поскольку их всегда выращивают в больших объемах.

"Картофель, свекла, морковь, лук могут вырасти в цене в пределах 2-5%", — отметил эксперт.

Зато болгарский перец, огурцы и помидоры тепличного типа традиционно дорожают сильнее из-за сезонного фактора и зависимости от энергоносителей. Учитывая нынешние проблемы с электроснабжением, ожидается изменение цен в супермаркетах и на рынках до 15%.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
