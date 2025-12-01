Відео
Головна Фінанси Холодний сезон диктує меню — ціни на солоні огірки в магазинах

Холодний сезон диктує меню — ціни на солоні огірки в магазинах

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 17:35
Ціни на солоні огірки в супермаркетах — де купити дешевше
Солоні огірки в банці. Фото: Freepik

Солоні огірки — один із найпопулярніших продуктів у зимовому кошику українців, тож перед святами та в розпал холодів інтерес до них традиційно зростає. Попит стимулює й коливання цін, які спостерігаються у різних торговельних мережах. Це стосується як готових маринадів у банках, так і огірків на вагу.

Новини.LIVE проаналізували асортимент великих супермаркетів і з’ясували, скільки сьогодні коштують солоні огірки.

Читайте також:

Ціни на солоні огірки в торговельних мережах України

На полицях супермаркетів АТБ 1 грудня представлені солоні огірки у пластикових відрах та пакетах типу "дой-пак". Ціна стартує від 53,90 грн за 500 грамів й залежить від пакування, виробника та розміру огірка. 

В супермаркетах Auchan ціни на соління такі:

  • Огірки солоні "Vegas" — 84,90 грн/1 кг;
  • Огірки солоні "Грінвіль" — 98,40 грн/850 г;
  • Корнішони солоні "Грінвіль" — 109,00 грн/850 г.

В мережі NOVUS пропонують огірки малосольні вагові по 209 грн за кілограм.

У Форі за пластикове відерце огірків вагою 450 грамів треба віддати 79,90 грн. Корнішони трохи дорожчі — 99,90 грн/500 грамів.

Найширший асортимент солоних огірків представлений в мережі Сільпо:

  • Огірки солоні стандарт фасовані у відрі — 24,40 грн/100 г;
  • Огірки солоні The best хрууум — 73,99 грн/500 г;
  • Огірки солоні "Грінвіль"  9-11 см — 80,19 грн/500 г;
  • Огірки солоні "Повна чаша" — 99,00 грн/600 г;
  • Корнішони солоні "Чудова марка" — 113,00 грн/500 г;
  • Огірки солоні "Чудова марка" у відрі — 117,00 грн/600 г;
  • Корнішони солоні "Грінвіль" — 119,00 грн/500 г.
Ціни на солоні огірки в Сільпо
Ціни на солоні огірки в Сільпо. Фото: скриншот

В METRO солоні огірки представлені лише у відрах вагою 3 кг по 269,90 грн.

На які овочі зростуть ціни у грудні

Економіст Володимир Чиж розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, що ціни на овочі, які входять до борщового набору, якщо і зростуть у грудні, то несуттєво, оскільки їх завжди вирощують у великих обсягах.

"Картопля, буряк, морква, цибуля можуть зрости у ціні в межах 2-5%", — зазначив експерт.

Натомість болгарський перець, огірки та помідори тепличного типу традиційно дорожчають сильніше через сезонний фактор і залежність від енергоносіїв. Враховуючи цьогорічні проблеми з електропостачанням, очікується зміна цін у супермаркетах і на ринках до 15%.

Раніше ми розповідали, які продукти до святкового столу можна сміливо придбати вже зараз й таким чином добре зекономити.

Також дізнавайтеся, які тенденції визначатимуть ціни напередодні різдвяних та новорічних свят.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
