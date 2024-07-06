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Хакеры стали воровать больше крипты — какой суммой завладели преступники в 2024 году

6 июля 2024 16:52
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Хакеры украли в этом году в полтора раза больше криптовалют — что известно
Женщина за компьютером. Фото: Bigstock
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Сумма криптовалюты, которая была украдена в результате хакерских атак по всему миру, выросла до 1,38 миллиарда долларов в первой половине 2024 года. Это значительный рост по сравнению с 657 миллионами долларов, украденными за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщает Reuters.

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Почему выросли суммы

Общее подорожание криптовалют и увеличение масштабов кибератак повлекли за собой рост суммы украденной криптовалюты. Средний размер краж превышал прошлогодний на половину, что подчеркивается как мотивация для хакеров.

Одной из крупнейших краж криптовалют в этом году стала потеря биткоинов на сумму примерно 308 миллионов долларов с японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin, которую компания охарактеризовала как "несанкционированная утечка".

В 2023 году хакеры украли криптовалюты на около 2 млрд долларов.

Что еще нужно знать

Напомним, Федеральное бюро расследований объявило вознаграждение в 5 миллионов долларов за гражданку Болгарии Розу Игнатову, которую объявили в международный розыск за крупнейшую финансовую махинацию в истории. При этом сама Игнатова загадочно исчезла семь лет назад.

Мы также писали, что украинцам все чаще предлагают сдать банковскую карту в аренду за вознаграждение или сделать легкую работу с немедленной выплатой на карту. Эта новая мошенническая схема чрезвычайно опасна, поскольку владелец карты становится соучастником преступления. Если не сообщить об этом полиции вовремя, можно оказаться за решеткой.

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