Хакери вкрали цього року у півтора рази більше криптовалют — що відомо

Жінка за комп'ютером. Фото: Bigstock

Сума криптовалюти, яка була вкрадена внаслідок хакерських атак по всьому світу, зросла до 1,38 мільярда доларів у першій половині 2024 року. Це значний зріст порівняно зі 657 мільйонами доларів, вкраденими за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Reuters.

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Чому зросли суми

Загальне подорожчання криптовалют і збільшення масштабів кібератак спричинили зростання суми вкраденої криптовалюти. Середній розмір крадіжок перевищував минулорічний на половину, що підкреслюється як мотивація для хакерів.

Однією з найбільших крадіжок криптовалют цього року стала втрата біткоїнів на суму приблизно 308 мільйонів доларів з японської криптовалютної біржі DMM Bitcoin, яку компанія охарактеризувала як "несанкціонований витік".

У 2023 році хакери вкрали криптовалюти на близько 2 млрд доларів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань оголосило винагороду у 5 мільйонів доларів за громадянку Болгарії Ружу Ігнатову, яку оголосили у міжнародний розшук за найбільшу фінансову махінацію в історії. При цьому сама Ігнатова загадково зникла сім років тому.

Ми також писали, що українцям все частіше пропонують здати банківську картку в оренду за винагороду або виконати легку роботу з негайною виплатою на карту. Ця нова шахрайська схема є надзвичайно небезпечною, оскільки власник картки стає співучасником злочину. Якщо не повідомити про це поліцію вчасно, можна опинитися за ґратами.