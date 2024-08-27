Национальный кэшбек - стартовал важный этап правительственной программы

Кэшбек за покупку украинских товаров — стартовал важный этап программы
В Украине начался важный этап правительственной программы "Национальный кэшбек". Стартовала регистрация для участия в ней украинских производителей.
Об этом информирует пресс-служба правительства.
Как зарегистрироваться бизнесу в программе кэшбека
Украинский бизнес может присоединиться к программе "Национальный кэшбек", отправив дистанционно заявки.
Регистрация доступна на портале государственных услуг "Дія". Для этого необходимо:
- войти на сайт "Дія" ;
- выбрать раздел "Бизнес";
- нажать раздел "Предпринимательство";
- выбрать услугу "Перечень производителей и товаров украинского происхождения";
- авторизоваться с помощью электронной подписи;
- просмотреть условия программы.
Далее необходимо подгрузить файл со списком товаров и информацией о каждой позиции:
- полное название;
- короткое название;
- EAN — уникальный штрих-код товара украинского производства, присваиваемый каждому товару для идентификации;
- марка.
Подписать заявление квалифицированной электронной подписью (КЭП).
В то же время для торговых сетей регистрация в программе начнется с 28 августа. Ее также пройдет на портале "Дія".
Что касается украинских потребителей, то для них регистрация программе "Национальный Кэшбэк" стартует 2 сентября текущего года.
В рамках программы можно будет получить компенсации в размере 10% стоимости приобретенных украинских продуктов и товаров, но не более чем 3 тыс. гривен.
Что еще нужно знать
Напомним, по итогам июля 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 5,4%, достигнув нового максимума с начала года. Однако потребительские цены в стране остались стабильными за месяц.
Также мы писали, что в Украине изменились цены на фрукты и овощи. В частности, подорожали картофель и морковь, тогда как цены на арбузы и дыни снизились.
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