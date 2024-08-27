Національний кешбек — стартував важливий етап урядової програми

Український продукт. Фото: Мінцифри

В Україні почався важливий етап урядової програми "Національний кешбек". Стартувала реєстрація для участі в ній для українських виробників.

Про це інформує пресслужба уряду.

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Український бізнес може долучитися до програми "Національний кешбек", відправивши дистанційно заявки.

Реєстрація доступна на порталі державних послуг "Дія". Для цього необхідно:

увійти на сайт "Дія";

обрати розділ "Бізнес";

натиснути розділ "Підприємництво";

обрати послугу "Перелік виробників та товарів українського походження";

авторизуватися за допомогою електронного підпису;

переглянути умови програми.

Далі необхідно підвантажити файл зі списком товарів та інформацією про кожну позицію:

повна назва;

коротка назва;

EAN — унікальний штрих-код товару українського виробництва, що присвоюють кожному товарові для ідентифікації;

марка.

Підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Водночас, для торгових мереж реєстрація у програмі почнеться з 28 серпня. Її також пройти на порталі "Дія".

Щодо українських споживачів, то для них реєстрація програмі "Національний кешбек" стартує 2 вересня поточного року.

В рамках програми модна отримати компенсації в розмірі 10% вартості придбаних українських продуктів та товарів, але не більше, ніж 3 тис. гривень.

Інструкція. Джерело: Мінекономіки

Що ще треба знати

Нагадаємо, за підсумками липня 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 5,4%, досягнувши нового максимуму з початку року. Однак споживчі ціни в країні залишилися стабільними за місяць.

Також ми писали, що в Україні змінилися ціни на окремі фрукти та овочі. Зокрема, подорожчали картопля та морква, тоді як ціни на кавуни та дині знизилися.