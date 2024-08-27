Національний кешбек — стартував важливий етап урядової програми

Кешбек за купівлю українських товарів — стартував важливий етап програми
В Україні почався важливий етап урядової програми "Національний кешбек". Стартувала реєстрація для участі в ній для українських виробників.
Про це інформує пресслужба уряду.
Як зареєструватися бізнесу в програмі кешбеку
Український бізнес може долучитися до програми "Національний кешбек", відправивши дистанційно заявки.
Реєстрація доступна на порталі державних послуг "Дія". Для цього необхідно:
- увійти на сайт "Дія";
- обрати розділ "Бізнес";
- натиснути розділ "Підприємництво";
- обрати послугу "Перелік виробників та товарів українського походження";
- авторизуватися за допомогою електронного підпису;
- переглянути умови програми.
Далі необхідно підвантажити файл зі списком товарів та інформацією про кожну позицію:
- повна назва;
- коротка назва;
- EAN — унікальний штрих-код товару українського виробництва, що присвоюють кожному товарові для ідентифікації;
- марка.
Підписати заяву кваліфікованим електронним підписом (КЕП).
Водночас, для торгових мереж реєстрація у програмі почнеться з 28 серпня. Її також пройти на порталі "Дія".
Щодо українських споживачів, то для них реєстрація програмі "Національний кешбек" стартує 2 вересня поточного року.
В рамках програми модна отримати компенсації в розмірі 10% вартості придбаних українських продуктів та товарів, але не більше, ніж 3 тис. гривень.
Що ще треба знати
Нагадаємо, за підсумками липня 2024 року річна інфляція в Україні прискорилася до 5,4%, досягнувши нового максимуму з початку року. Однак споживчі ціни в країні залишилися стабільними за місяць.
Також ми писали, що в Україні змінилися ціни на окремі фрукти та овочі. Зокрема, подорожчали картопля та морква, тоді як ціни на кавуни та дині знизилися.
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