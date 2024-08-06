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Кофе будем пить только по праздникам — цена на этот напиток стремительно летит в небо

6 августа 2024 06:32
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Цена на кофе 2024 – сколько стоит чашка кофе сегодня – сравнение
Кофе с собой. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Кофе — один из самых популярных напитков среди людей. Его можно принимать и как ритуал, и как зависимость. Шокирующими могут быть как полезные, так и вредные свойства, но кроме этого шокирующая цена. В Киеве, чтобы купить стаканчик капучино, стоит иметь в кошельке не менее 100 грн. А это дороже, чем приготовить порцию обеда.

Что можно позволить себе вместо кофе — читайте далее в материале Новини.LIVE.

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Цена на кофе

Магия утра — нужен кофе, встреча с подругой — на кофе, хочется спать на работе — спасет кофе. Каждый день в мире выпивают миллиарды чашек кофе. И цена на него стремительно растет, хотя на фоне поднятия цен на горючее или коммуналку мало кто замечает, что за любимое латте приходится платить как за три пачки гречки.

Еще несколько лет назад цена на кофе зависела не только от его качества, но и от места, где его продают — на заправке, в кафе или в ресторане. Соответственно, где лучшее обслуживание — там и дороже. Сейчас цена почти выровнялась, но она шокирует. В обычной точке продажи кофе в бизнес-центре цены следующие:

Американо — 60 грн,

Американо с молоком — 70 грн,

Лате обычное — 85 грн,

Латте на безлактозном — 105 грн,

Капучино — 85 грн,

Капучино на растительном — 130 грн,

Флэт вайт — 100 грн,

Раф — 95 грн.

Цена на кофе
Цены на кофе в БЦ Парус в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Выходит, если ежедневно пить капучино, то за месяц кофе обойдется 2 550 грн. И это почти треть прожиточного минимума человека в Украине. И за эти деньги можно купить целую продуктовую корзинку.

Итак, за чашку капучино (85 грн) можно приобрести:

Три пачки гречки — по 25 грн/кг,

Два десятка яиц — по 35 грн,

Три пачки молока — по 29 грн,

Три кг картофеля — по 28 грн/кг.

Цена на гречку
Цена на гречку. Фото: скриншот
Цена на яйца
Цена на яйца. Фото: скриншот
Цена на картошку
Цена на картофель. Фото: скриншот

Как мы писали ранее, цены на борщевой набор в Украине в основном имеют тенденцию к понижению. Это обусловлено сезонностью большинства продуктов, которые входят в состав этого набора.

Напомним, к концу июля 2024 года на украинском рынке продолжают стремительно падать цены на картофель нового урожая. Такая ситуация формирует поступление больших объемов предложения, что превышает спрос.

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