Канада разморозила российские деньги для Украины и передала 1,7 млрд долларов

Денис Шмыгаль. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украина получила 2,5 миллиарда канадских долларов (около 1,7 миллиарда долларов США) от Канады в рамках инициативы Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это первый случай, когда финансовая помощь поступает за счет доходов от замороженных российских активов.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, в целом вклад Канады в этот механизм достигает 5 миллиардов канадских долларов.

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Финансовая поддержка через замороженные активы

ERA — инициатива стран G7, которая предусматривает выделение Украине 50 миллиардов долларов. Займы в ее рамках будут погашаться за счет доходов, полученных от замороженных российских активов.

"Это первый транш от Канады, которая в целом выделила 5 миллиардов канадских долларов на Extraordinary Revenue Acceleration, что предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов", — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, привлеченные средства направят на первоочередные нужды государственного бюджета, что является критически важным для обеспечения финансовой стабильности Украины.

Роль Канады в поддержке Украины

Финансовая помощь предоставляется на 30 лет и является частью более широкой международной поддержки Украины.

"Канада является надежным и непоколебимым партнером Украины. Благодарен за поддержку механизма ERA. Это справедливый и необходимый инструмент для привлечения России к финансовой ответственности за преступления в Украине. В 2025 году Канада председательствует в G7, и я рассчитываю на усиление нашего сотрудничества и сохранение фокуса внимания на потребностях Украины", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Как работает механизм ERA

Механизм Extraordinary Revenue Acceleration был утвержден лидерами G7 на саммите в Италии в июне 2024 года. Его суть заключается в использовании доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины.

Для Украины этот заем является бесплатным, поскольку погашение и обслуживание будут происходить за счет будущих доходов от этих активов.

На сегодня к финансированию через ERA уже присоединились:

Европейский Союз — 18,1 миллиарда евро;

США — 20 миллиардов долларов;

Канада — 5 миллиардов канадских долларов (3,6 миллиарда долларов США);

Великобритания — 2,26 миллиарда фунтов стерлингов (3 миллиарда долларов США);

Япония — 471,9 миллиарда иен (3 миллиарда долларов США).

Первый транш в рамках этой программы Украина получила в январе 2025 года от Европейского Союза — 3 миллиарда евро. На прошлой неделе Великобритания также направила 752 миллиона фунтов стерлингов (почти 1 миллиард долларов), которые будут использованы для усиления обороноспособности страны.

Как сообщалось, Канада продолжает поддерживать Украину, предоставляя военную помощь. Объявлено о передаче 25 бронетранспортеров LAV III, а также четырех тренажеров для подготовки пилотов F-16. Кроме того, Украина получит первый транш финансовой помощи в размере 5 миллиардов долларов.

Отметим, также, украинцы, которые прибыли в Канаду до 31 марта 2024 года, могут получить статус временной защиты. Для этого им необходимо подать заявку на продление своего статуса до 31 марта 2026 года. Этот статус позволит им работать, учиться и получать поддержку в Канаде.