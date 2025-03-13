Канада розморозила російські гроші для України і передала 1,7 млрд доларів

Денис Шмигаль. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів (близько 1,7 мільярда доларів США) від Канади в межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Це перший випадок, коли фінансова допомога надходить за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, загалом внесок Канади в цей механізм сягає 5 мільярдів канадських доларів.

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Фінансова підтримка через заморожені активи

ERA — ініціатива країн G7, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів доларів. Позики у її межах будуть погашатися за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

"Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 мільярдів канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів", — наголосив Шмигаль.

За його словами, залучені кошти спрямують на першочергові потреби державного бюджету, що є критично важливим для забезпечення фінансової стабільності України.

Роль Канади у підтримці України

Фінансова допомога надається на 30 років і є частиною ширшої міжнародної підтримки України.

"Канада є надійним та непохитним партнером України. Вдячний за підтримку механізму ERA. Це справедливий та необхідний інструмент для притягнення Росії до фінансової відповідальності за злочини в Україні. У 2025 році Канада головує в G7, і я розраховую на посилення нашої співпраці та збереження фокуса уваги на потребах України", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як працює механізм ERA

Механізм Extraordinary Revenue Acceleration був затверджений лідерами G7 на саміті в Італії у червні 2024 року. Його суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для фінансування України. Для України ця позика є безплатною, оскільки погашення та обслуговування відбуватимуться за рахунок майбутніх доходів від цих активів.

На сьогодні до фінансування через ERA вже долучилися:

Європейський Союз — 18,1 мільярда євро;

США — 20 мільярдів доларів;

Канада — 5 мільярдів канадських доларів (3,6 мільярда доларів США);

Велика Британія — 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (3 мільярди доларів США);

Японія — 471,9 мільярда єн (3 мільярди доларів США).

Перший транш у межах цієї програми Україна отримала у січні 2025 року від Європейського Союзу — 3 мільярди євро. Минулого тижня Велика Британія також спрямувала 752 мільйони фунтів стерлінгів (майже 1 мільярд доларів), які будуть використані для посилення обороноздатності країни.

Як повідомлялось, Канада продовжує підтримувати Україну, надаючи військову допомогу. Оголошено про передачу 25 бронетранспортерів LAV III, а також чотирьох тренажерів для підготовки пілотів F-16. Крім того, Україна отримає перший транш фінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів доларів.

Зазначимо, також, українці, які прибули до Канади до 31 березня 2024 року, можуть отримати статус тимчасового захисту. Для цього їм необхідно подати заявку на продовження свого статусу до 31 березня 2026 року. Цей статус дозволить їм працювати, навчатися та отримувати підтримку в Канаді.