Камышин задекларировал миллионные доходы за 2023 год — сколько заработал министр

Министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин. Фото: Укрзализныця

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин задекларировал доходы за 2022 и 2023 годы. В частности, в прошлом году он заработал 46 385 267 грн, а в 2022 году — 19 301 939 грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Читайте также:

Декларация о доходах и имуществе Камышина

Министр заявил, что при подготовке декларации проанализировал свои доходы и расходы с 2010 года, когда начал зарабатывать достаточно, чтобы накапливать сбережения. За это время чистый доход Камышина составил суммарно более 3 млн долларов в эквиваленте. Он заплатил налоги на сумму более 500 тысяч долларов.

"Более 90% дохода получено в частном секторе. В государственном секторе я получал зарплату: в УЗ — всего около 235 тыс. долларов (выплачено должно было быть больше, однако около 100 тыс. долларов по моему заявлению было перечислено на благотворительный проект для поддержки железнодорожников "Железная родина"), в Минстратегпроме — около 34 тыс. долларов. Из 46,4 млн грн задекларированных мной в 2023 году доходов чистый доход составляет 9,8 млн грн. Доходы от продажи ценных бумаг и криптовалюты — это реализация сделанных ранее инвестиций", — сказал Камышин.

Доходы Камышина за 2022 год

Два года назад заработная плата составила 12 105 334 грн, дополнительные выплаты и подарки в "Укрзализныце" — 9 932 грн, дивиденды — 2 000 069 грн, средства от продажи криптовалюты — 1 855 644 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и 2 278 243 грн, банковские проценты и купонный доход — 752 717 грн, погашение ценных бумаг — 300 тыс. грн.

За 2022 год Камышин вместе с женой указал в декларации 1,3 млн грн, 15,5 тыс. долл., 3,9 тыс. евро, 26 фунтов стерлингов на банковских счетах, 23 грн на криптобирже, 1,4 тыс. грн брокерского счета на покупку ценных бумаг.

Он также задекларировал 1,9 млн грн, 583,6 тыс. долл. и 87,7 тыс. евро наличными, а жена — 500 тыс. евро наличными. Камышин также указал криптовалюты общей стоимостью 15,7 млн грн и ценные бумаги на общую номинальную стоимость 67,9 млн грн.

Декларация министра за 2023 год

За прошлый год зарплата составила 3 184 173 грн, выплаты купонного дохода и оплата за государственные ценные бумаги — 19 341 992 грн, средства от продажи криптовалюты — 17 455 726 грн, дивиденды — 5 145 168 грн, банковские проценты — 2 процента.

В 2023 году Камышин указал в декларации 7,1 млн грн, 178,2 тыс. долл, 53,5 тыс. евро, 26 фунтов стерлингов на банковских счетах, 23 грн на криптобирже, 3,1 млн грн на брокерском счете для покупки ценных бумаг. Он также задекларировал 1,8 млн грн, 675 тыс. долл и 210,7 тыс. евро наличными, криптовалюты на 455 грн и ценные бумаги на общую номинальную стоимость 57,4 млн грн.

В декларации говорится, что министр владеет домом 82,8 кв. м и двумя земельными участками — 4,3 тыс. и 2,5 тыс. кв. м — в Черкасской области. Он также арендует квартиру в 228,2 кв. м в Киеве.

Состояние жены Камышина в декларации за 2023 год не указано, поскольку супруги развелись.

"Согласно декларациям в 2022 году 3,8 млн грн Камышин потратил на благотворительность, 21 млн грн — на покупку ценных бумаг, 15,7 млн — на покупку криптовалюты; в 2023 году 1,2 млн грн он потратил на благотворительность, 6,2 млн грн — на покупку государственных ценных бумаг, 1,2 млн грн — на образовательные услуги и 652 тыс. грн — на обеспечение детей", — говорится в материале.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2022 год. Весь доход политика за это время составила заработная плата.

Также мы писали, что мэр столицы Украины Виталий Кличко стал владельцем поместья в немецком Гамбурге. Его стоимость составляет 227,65 млн грн.