Камишін задекларував мільйонні доходи за 2023 рік — скільки заробив міністр

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Фото: Укрзалізниця

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін задекларував доходи за 2022 та 2023 роки. Зокрема, минулого року він заробив 46 385 267 грн, а у 2022 році — 19 301 939 грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Декларація про доходи та майно Камишіна

Міністр заявив, що під час підготовки декларації проаналізував свої доходи та витрати з 2010 року, коли почав заробляти достатньо, щоб накопичувати заощадження. За цей час чистий дохід Камишіна становив сумарно понад 3 млн доларів в еквіваленті. Він заплатив податків на суму понад 500 тисяч доларів.

"Понад 90% доходу отримано в приватному секторі. У державному секторі я отримував зарплату: в УЗ – всього близько 235 тис. доларів (виплачено мало бути більше, проте близько 100 тис. доларів за моєю заявою було перераховано на благодійний проєкт для підтримки залізничників "Залізна батьківщина"), у Мінстратегпромі — близько 34 тис. доларів. З 46,4 млн грн задекларованих мною у 2023 році доходів чистий дохід становить 9,8 млн грн. Доходи від продажу цінних паперів та криптовалюти — це реалізація зроблених раніше інвестицій", — сказав Камишін.

Доходи Камишіна за 2022 рік

Два роки тому заробітна плата склала 12 105 334 грн, додаткові виплати та подарунки в "Укрзалізниці" – 9 932 грн, дивіденди — 2 000 069 грн, кошти від продажу криптовалюти — 1 855 644 грн, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – 2 278 243 грн, банківські відсотки та купонний дохід — 752 717 грн, погашення цінних паперів — 300 тис. грн.

За 2022 рік Камишін разом з дружиною вказав у декларації 1,3 млн грн, 15,5 тис. дол, 3,9 тис. євро, 26 фунтів стерлінгів на банківських рахунках, 23 грн на криптобіржі, 1,4 тис. грн брокерського рахунку на купівлю цінних паперів.

Він також задекларував 1,9 млн грн, 583,6 тис. дол та 87,7 тис. євро готівкою, а дружина — 500 тис. євро готівкою. Камишін також вказав криптовалюти загальною вартістю 15,7 млн грн та цінні папери на загальну номінальну вартість 67,9 млн грн.

Декларація міністра за 2023 рік

За минулий рік зарплата склала 3 184 173 грн, виплати купонного доходу та оплата за державні цінні папери — 19 341 992 грн, кошти від продажу криптовалюти — 17 455 726 грн, дивіденди — 5 145 168 грн, банківські відсотки – 368 092 грн.

У 2023 році Камишін вказав у декларації 7,1 млн грн, 178,2 тис. дол, 53,5 тис. євро, 26 фунтів стерлінгів на банківських рахунках, 23 грн на криптобіржі, 3,1 млн грн на брокерському рахунку для покупки цінних паперів. Він також задекларував 1,8 млн грн, 675 тис. дол та 210,7 тис. євро готівкою, криптовалюти на 455 грн та цінні папери на загальну номінальну вартість 57,4 млн грн.

У декларації йдеться, що міністр володіє будинком 82,8 кв. м та двома земельними ділянками — 4,3 тис. та 2,5 тис. кв. м — у Черкаській області. Він також орендує квартиру 228,2 кв. м у Києві.

Стан дружини Камишіна у декларації за 2023 рік не вказано, оскільки подружжя розлучилося.

"Згідно з деклараціями у 2022 році 3,8 млн грн Камишін витратив на благодійність, 21 млн грн — на купівлю цінних паперів, 15,7 млн — на купівлю криптовалюти; 2023 року 1,2 млн грн він витратив на благодійність, 6,2 млн грн — на купівлю державних цінних паперів, 1,2 млн грн — на освітні послуги та 652 тис. грн — на забезпечення дітей", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив електронну декларацію про майно та доходи за 2022 рік. Увесь дохід політика за той час склала заробітна плата.

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