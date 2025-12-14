Ночной тариф на электроэнергию с 2026 года - подорожает ли свет для украинцев

Квитанция за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE

Поскольку уже через несколько недель наступит новый год, многих украинцев волнует вопрос относительно тарифов на коммунальные услуги. Например, потребителей интересует, что будет с ценами на электроэнергию ночью.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, чего ожидать украинцам.

Тарифы на свет сейчас

В начале 2026 года для потребителей будут действовать прошлогодние тарифы на электроэнергию. Как написала в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ранее правительство согласовало решение, которым продлило действие Положения о специальных обязанностях (ПСО).

Благодаря этому один киловатт-час электроэнергии будет стоить потребителям 4,32 гривны. Но часть граждан установила двухзонные счетчики, поэтому они смогут оптимизировать свои расходы.

Ночной тариф на свет в 2026 году

Если светом чаще пользоваться днем (с 7:00 до 23:00), тогда потребление учитывается по стандартному тарифу. Но, как объясняли ранее в компании Yasno, ночной период (с 23:00 до 07:00) тарифицируется по цене в 2,16 гривны за киловатт-час. То есть, потребители экономят на свете 50%.

О чем еще стоит знать

Напомним, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эфире Новини.LIVE заявил, что потребителям стоит готовиться к предстоящему подорожанию света. Это касается как промышленных, так и бытовых потребителей.

Тарифы на свет не изменятся одномоментно - когда боевые действия прекратятся и власть отменит военное положение, цены будут повышаться постепенно. Так же в 2026 году новые цены на электроэнергию ждут бизнес.

