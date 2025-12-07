Видео
Главная Финансы Свет резко не будет дорожать — на какие изменения решился Кабмин

Свет резко не будет дорожать — на какие изменения решился Кабмин

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 08:45
Укрэнерго сможет покупать электроэнергию на спецторгах — что это значит для потребителей
Квитанция за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE

Компания Укрэнерго будет покупать электроэнергию, которой будет покрывать технологические потери не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах, где цены прогнозируемые и, как правило, ниже. Это позволит сдерживать рост тарифов на электроэнергию в Украине.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Подробнее о решении правительства

Глава правительства пояснила, что отныне расходы для предприятий, работающих на экспорт будут более прогнозируемыми.

"Что это означает для потребителей, в том числе и промышленных: медленнее рост тарифа на передачу электроэнергии, более прогнозируемые расходы для предприятий, которые работают на экспорт и создают рабочие места", — отметила Юлия Свириденко.

Тарифы на электроэнергию

В декабре 2025 года, как и в предыдущие месяцы, для потребителей будет действовать фиксированный тариф на электроэнергию в 4,32 грн за кВт-ч. Потребителям, которые пользуются электроотоплением, предоставляют льготные условия:

  • до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн/кВт-ч,
  • после превышения этого лимита — 4,32 грн/кВт-ч.

О чем еще стоит знать

Напомним, что в октябре 2025 года увеличились темпы роста промышленной инфляции в Украине. Цены производителей выросли на 5,5% в годовом измерении.

В Государственной службе статистики отмечают, что главным драйвером подорожания стала сфера поставок электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — именно эти категории сформировали основной вклад в октябрьский скачок индекса.

Ранее мы рассказывали, что государство предоставляет потребителям компенсацию на оплату электроэнергии. Помощь поступает людям, которые живут в опасных районах и имеют субсидии или льготы. Узнавайте также, кто из украинцев в 2026 году сможет платить за электроэнергию меньшую цену

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
