Укрэнерго сможет покупать электроэнергию на спецторгах — что это значит для потребителей

Свет резко не будет дорожать — на какие изменения решился Кабмин
Компания Укрэнерго будет покупать электроэнергию, которой будет покрывать технологические потери не только там, где цены быстро и существенно меняются, но и на специальных торгах, где цены прогнозируемые и, как правило, ниже. Это позволит сдерживать рост тарифов на электроэнергию в Украине.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Подробнее о решении правительства
Глава правительства пояснила, что отныне расходы для предприятий, работающих на экспорт будут более прогнозируемыми.
"Что это означает для потребителей, в том числе и промышленных: медленнее рост тарифа на передачу электроэнергии, более прогнозируемые расходы для предприятий, которые работают на экспорт и создают рабочие места", — отметила Юлия Свириденко.
Тарифы на электроэнергию
В декабре 2025 года, как и в предыдущие месяцы, для потребителей будет действовать фиксированный тариф на электроэнергию в 4,32 грн за кВт-ч. Потребителям, которые пользуются электроотоплением, предоставляют льготные условия:
- до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн/кВт-ч,
- после превышения этого лимита — 4,32 грн/кВт-ч.
О чем еще стоит знать
Напомним, что в октябре 2025 года увеличились темпы роста промышленной инфляции в Украине. Цены производителей выросли на 5,5% в годовом измерении.
В Государственной службе статистики отмечают, что главным драйвером подорожания стала сфера поставок электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — именно эти категории сформировали основной вклад в октябрьский скачок индекса.
Ранее мы рассказывали, что государство предоставляет потребителям компенсацию на оплату электроэнергии. Помощь поступает людям, которые живут в опасных районах и имеют субсидии или льготы. Узнавайте также, кто из украинцев в 2026 году сможет платить за электроэнергию меньшую цену.
