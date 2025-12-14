Нічний тариф на електроенергію з 2026 року — чи подорожчає світло для українців

Квитанція за комунальні послуги та гроші. Фото: Новини.LIVE

Оскільки вже за кілька тижнів настане новий рік, багатьох українців хвилює питання щодо тарифів на комунальні послуги. Наприклад, споживачів цікавить, що буде з цінами на електроенергію вночі.

Тарифи на світло зараз

На початку 2026 року для споживачів діятимуть торішні тарифи на електроенергію. Як написала у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, раніше уряд погодив рішення, яким продовжив дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО).

Завдяки цьому одна кіловат-година електроенергії коштуватиме споживачам 4,32 гривні за кіловат-годину. Але частина громадян встановила двозонні лічильники, тож вони зможуть оптимізувати свої витрати.

Нічний тариф на світло у 2026 році

Якщо світлом частіше користуватися вдень (з 7:00 до 23:00), тоді споживання обліковується за стандартним тарифом. Натомість, як пояснювали раніше у компанії Yasno, нічний період (з 23:00 до 07:00) тарифікується за ціною у 2,16 гривні за кіловат-годину. Тобто, споживачі економлять на світлі 50%.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Новини.LIVE заявив, що споживачам варто готуватися до майбутнього подорожчання світла. Це стосується як промислових, так і побутових споживачів.

Тарифи на світло не зміняться одномоментно — коли бойові дії припиняться і влада скасує воєнний стан, ціни підвищуватимуться поступово. Так само у 2026 році нові ціни на електроенергію чекають бізнес.

Раніше ми розповідали, що Кабмін ухвалив важливе рішення, яке фактично унеможливлює швидке подорожчання електроенергії для населення. Також ми писали, що в Україні запровадили компенсацію на оплату електроенергії. Але допомогу нараховують лише деяким споживачам.