Нічний тариф на електроенергію з 2026 року — чи подорожчає світло для українців

Яким буде нічний тариф на світло у січні — що про це відомо
Оскільки вже за кілька тижнів настане новий рік, багатьох українців хвилює питання щодо тарифів на комунальні послуги. Наприклад, споживачів цікавить, що буде з цінами на електроенергію вночі.
Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, чого очікувати українцям.
Тарифи на світло зараз
На початку 2026 року для споживачів діятимуть торішні тарифи на електроенергію. Як написала у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, раніше уряд погодив рішення, яким продовжив дію Положення про спеціальні обов’язки (ПСО).
Завдяки цьому одна кіловат-година електроенергії коштуватиме споживачам 4,32 гривні за кіловат-годину. Але частина громадян встановила двозонні лічильники, тож вони зможуть оптимізувати свої витрати.
Нічний тариф на світло у 2026 році
Якщо світлом частіше користуватися вдень (з 7:00 до 23:00), тоді споживання обліковується за стандартним тарифом. Натомість, як пояснювали раніше у компанії Yasno, нічний період (з 23:00 до 07:00) тарифікується за ціною у 2,16 гривні за кіловат-годину. Тобто, споживачі економлять на світлі 50%.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, голова Комітету економістів України Андрій Новак в ефірі Новини.LIVE заявив, що споживачам варто готуватися до майбутнього подорожчання світла. Це стосується як промислових, так і побутових споживачів.
Тарифи на світло не зміняться одномоментно — коли бойові дії припиняться і влада скасує воєнний стан, ціни підвищуватимуться поступово. Так само у 2026 році нові ціни на електроенергію чекають бізнес.
Раніше ми розповідали, що Кабмін ухвалив важливе рішення, яке фактично унеможливлює швидке подорожчання електроенергії для населення. Також ми писали, що в Україні запровадили компенсацію на оплату електроенергії. Але допомогу нараховують лише деяким споживачам.
Читайте Новини.LIVE!