Как заставить деньги работать десятилетиями: украинцам дали совет

Женщина на улице, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Негосударственные пенсионные фонды в Украине доказали свою эффективность в сохранении сбережений граждан. Однако этот способ до сих пор остается недооцененным среди большинства населения.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала экс-министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она отметила, что люди ошибочно делают ставку на быстрые решения, пытаясь оперативно спасти или приумножить свои капиталы.

"Именно длительное хранение денег — 20, 25, 30 лет — является наилучшей гарантией от стремительных инфляционных рисков. Потому что краткосрочные вложения на полгода, на год, на два года полностью зависят от того, какими будут курсы и какими будут скачки тех или иных валют", — подчеркнула Жолнович.

Частные пенсионные фонды в нашей стране работают уже достаточно долго, чтобы оценить их эффективность на практике.

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"Как показывает 20-летняя деятельность, основные фонды из топ-10 смогли сохранить покупательную способность тех средств, которые в них инвестировали, и перекрывают инфляцию. И это несмотря на то, что у нас не очень популярно платить взносы в негосударственные пенсионные фонды", — говорит эксперт.

Главный плюс длительного накопления денег, по словам спикера, заключается в независимости от временных кризисов или резких скачков курса валют.

"В долгосрочной перспективе, когда сначала поднимается курс, затем растет зарплата, увеличивается экономическая себестоимость, эти деньги начинают приносить доход. Все-таки удается превратить их в инструменты, которые обеспечивают рыночную стоимость", — пояснила экс-министр.

Она подчеркнула, что именно такие долгосрочные программы являются надежной защитой от инфляции, которая помогает сформировать финансовую подушку на будущее.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что часть пенсионеров имеет право на надбавку как «дети войны», закрепленную еще законом 2006 года. По норме, выплата должна была составлять 30% минимальной пенсии, однако из-за изменений в бюджетном финансировании большинство людей получает значительно меньшие суммы или не получает их вовсе.

Также Новини.LIVE писали, что пенсионеры, проживающие за границей или на оккупированных территориях, должны ежегодно проходить идентификацию для сохранения выплат. Если человек сделал это в 2025 году, пенсию в 2026-м ему продлят автоматически, но в дальнейшем процедуру нужно повторять каждый год.