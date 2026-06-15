Як змусити гроші працювати десятиліттями: українцям дали пораду

Жінка на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Недержавні пенсійні фонди в Україні довели свою ефективність у збереженні грошей громадян. Проте цей спосіб досі залишається недооціненим серед більшості населення.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла ексміністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Вона зазначила, що люди помилково роблять ставку на швидкі рішення, намагаючись оперативно врятувати чи примножити свої капітали.

"Саме довге зберігання грошей — 20, 25, 30 років — є найбільшою гарантією від стрімких інфляційних ризиків. Бо короткі вкладення на пів року, на рік, на два роки повністю залежать від того, які будуть курси і які будуть скачки тих чи інших валют", — наголосила Жолнович.

Приватні пенсійні фонди в нашій країні працюють уже достатньо довго, щоб оцінити їхню ефективність на практиці.

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"Як показує 20-річна діяльність, основні топ-10 фондів змогли втримати купівельну спроможність тих коштів, які їм інвестували, і перекривають інфляцію. Це попри те, що в нас не дуже популярно сплачувати внески до недержавних пенсійних фондів", — каже експертка.

Головний плюс тривалого збирання грошей, за словами спікерки, полягає у незалежності від тимчасових криз чи різких стрибків у валютних обмінниках.

"В довгостроковій перспективі, коли спочатку піднімається курс, потім росте зарплата, зростає економічна собівартість, ці гроші починають заробляти. Все ж таки вдається перетворити їх в інструменти, які забезпечують ринкову вартість", — пояснила ексміністерка.

Вона підкреслила, що саме такі довготривалі програми є надійним захистом проти інфляції, який допомагає сформувати фінансову подушку на майбутнє.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що частина пенсіонерів має право на надбавку як "діти війни", закріплену ще законом 2006 року. За нормою, виплата мала становити 30% мінімальної пенсії, однак через зміни в бюджетному фінансуванні більшість людей отримує значно менші суми або не отримує їх узагалі.

Також Новини.LIVE писали, що пенсіонери, які живуть за кордоном або на окупованих територіях, повинні щороку проходити ідентифікацію для збереження виплат. Якщо людина зробила це у 2025 році, пенсію у 2026-му їй продовжать автоматично, але надалі процедуру потрібно повторювати щороку.