Как за несколько минут получить справки для субсидии, льгот и пенсии: инструкция для украинцев

Пенсионер за ноутбуком, табличка ПФУ. Фото: Magnific, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Многие пенсионеры, возможно, не знают, что больше не нужно стоять в длинных очередях в Пенсионный фонд. Большинство справок, необходимых для оформления пенсии, субсидии, льгот или других выплат, можно получить онлайн за несколько минут.

Как заказать нужный документ, не выходя из дома, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на канал Народна думка.

Какие справки можно получить онлайн

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться в личном кабинете на портале или в мобильном приложении Пенсионного фонда с помощью электронной подписи или BankID.

В разделе "В ПФУ" нужно выбрать пункт "Подать запрос". После этого вы увидите перечень электронных документов.

Онлайн можно заказать:

справку о доходах пенсионера для оформления субсидии;

справку о доходах пенсионера;

выписку из Реестра застрахованных лиц;

справку ОК-5 (данные о зарплате с 2000 года);

справку ОК-7 (данные о зарплате с 2011 года);

справку о трудовом и страховом стаже;

выписку из электронной трудовой книжки;

выписка из Электронного реестра листов нетрудоспособности;

справку о льготниках;

справку о размере жилищной субсидии или выплаченных льгот;

информацию о начисленной заработной плате;

данные об особых условиях труда;

уведомление об открытии персональной электронной учетной карточки.

Чем отличаются справки ОК-5 и ОК-7

Чаще всего украинцам для оформления субсидий, льгот или других социальных выплат требуются именно справки ОК-5 и ОК-7. Вот в чем между ними разница:

ОК-5 содержит информацию о страховом стаже и заработной плате, начиная с 2000 года.

ОК-7 отражает данные о зарплате и страховом стаже с 2011 года.

Получить их могут не только пенсионеры, но и все украинцы, которые официально работают.

Как получить документ

После выбора нужной справки большинство персональных данных подтянется автоматически. Пенсионеру нужно лишь заполнить отсутствующие поля, подтвердить согласие на обработку персональных данных галочкой и отправить запрос.

После этого готовый документ вы найдете в разделе "Обращения", а также в сообщениях личного кабинета. Скачать его можно в формате PDF в разделе "Электронные документы".

Сколько ждать справку

Обычно электронные документы формируются за 2–3 минуты, но из-за большой нагрузки сервис может работать дольше. Эксперты советуют подавать запросы рано утром или поздно вечером, когда система наименее загружена. В это время справки, как правило, формируются значительно быстрее.

Помимо получения справок, через портал Пенсионного фонда также можно подать заявление, обращение, предложение или жалобу в нужное управление ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут увеличить будущую пенсию, если не будут оформлять ее сразу после достижения пенсионного возраста. По данным ПФУ, за каждый месяц отсрочки до пяти лет пенсия увеличивается на 0,5%, а после пяти лет — на 0,75% в месяц. В то же время перед принятием такого решения стоит посчитать, компенсирует ли будущая надбавка пенсию, которую человек не будет получать в период отсрочки.

Также Новини.LIVE писали о дополнительных пенсионных гарантиях для участников боевых действий. В 2026 году пенсионерам со статусом УБД ежемесячно доплачивают 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 648 гривен, а минимальная пенсия для этой категории не может быть меньше 6 197 гривен. Кроме того, они могут выйти на пенсию досрочно при условии наличия необходимого страхового стажа.