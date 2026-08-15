Как в ПриватБанке подтвердить доходы при продаже имущества

Карта, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" может запрашивать у клиентов дополнительные документы, подтверждающие доходы, и блокировать банковские счета в рамках закона о финансовом мониторинге. Известно, какие сведения необходимо предоставить в случае продажи имущества, получения инвестиций и других финансовых поступлений.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банка.

Какие документы нужны ПриватБанку при продаже имущества

Согласно правилам, при блокировке счета банк может провести проверку законности источников доходов, запросив отдельные документы, подтверждающие их.

Если клиент получил доход от продажи имущества, средства от инвестиций или зачислил сбережения и столкнулся с потерей доступа к счету, необходимо обратиться в отделение, предоставив следующие документы:

Реализация имущества

Необходимо предоставить договор купли-продажи недвижимости или транспортного средства. Может подойти договор, оформленный через "Дію". Если продажа имущества состоялась более трех лет назад, то необходимо подтвердить, что средства за это время не были потрачены.

Депозиты

Нужно подать документы о поступлении средств на депозит при наличии подтверждения их первоначального происхождения, а также при условии, что они были сняты не позднее чем за 30 дней до финансовой операции.

Ценные бумаги

Необходимо предоставить документы о доходе от инвестиций (договор или выписки со счета по ценным бумагам).

Бизнес и интеллектуальная собственность

Нужно предоставить документы о получении дивидендов/роялти (с финансовой отчетностью компании, решением о выплате и подтверждением уплаты налогов).

Другие возможные поступления

Также можно предоставить договор дарения или документы о наследстве (финучреждение может дополнительно провести проверку дарителя на предмет происхождения средств).

Документ о выплате страховой суммы по договору страхования, выигрыша в лотерею или приобретении права на клад.

Какие еще возможны причины блокировки средств в ПриватБанке

В 2026 году государственный банк может блокировать счета в связи с проверками в случае возникновения подозрений относительно законности операций.

Такие ограничения предусмотрены ч. 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В основном блокировка может произойти по следующим причинам:

не предоставлены дополнительные документы для финансовой проверки;

представлена ложная информация;

невозможно установить получателя, которому адресована операция;

превышение денежного оборота за месяц по сравнению с заявленным при открытии карты;

возникновение подозрений, что к счету имеют доступ посторонние лица;

в отношении клиента поступили негативные сведения от других финансовых учреждений;

ежедневно поступают переводы и происходит регулярное снятие наличных.

На разблокировку может уйти от трех до пяти банковских дней в случае первичной проверки, после чего банк может продлить срок для проверки дополнительных документов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк запустил для предпринимателей новый инструмент, призванный помочь в планировании расходов. Клиенты могут оформить бизнес-карты для физических лиц-предпринимателей со специальным кредитным лимитом. Размер лимита будет привязан к доходу бизнеса (до 500 000 грн).

Еще Новини.LIVE писали о финансовом номере телефона клиентов ПриватБанка. В банке объяснили, какие функции он выполняет, в частности, какую роль играет в восстановлении доступа к приложению. Также можно сообщить банку о других номерах для связи, однако финансовый номер для операций должен быть только один. Выбрать его можно самостоятельно.