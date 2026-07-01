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Главная Финансы Как получить льготы за пропавшего без вести или попавшего в плен: украинцам объяснили

Как получить льготы за пропавшего без вести или попавшего в плен: украинцам объяснили

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 04:20
Льготы не пропадут: кто из родственников военнослужащего может получать выплаты вместо него
Военнослужащий ВСУ, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если защитник попал в плен или считается пропавшим без вести, его семья не останется без льгот. Государство предусмотрело механизм, позволяющий родственникам и в дальнейшем получать средства на оплату коммунальных услуг.

Кто имеет на это право и как переоформить выплаты, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд.

Кто может получать деньги вместо льготника

Речь идет о случаях, когда ветеран войны, член семьи погибшего защитника, пострадавший участник Революции Достоинства или другой льготник попал в плен или был признан пропавшим без вести.

В таком случае выплату могут оформить:

  • муж или жена;
  • нетрудоспособные родители;
  • законный представитель ребенка до 18 лет;
  • не состоящие в браке совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы или лица с инвалидностью I группы;
  • лицо, находящееся под опекой или попечительством льготника.

Важно, чтобы этот человек проживал по адресу, на который оформлена льгота.

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Как оформить выплату

Обратиться можно уже с того месяца, когда человека взяли в плен или официально признали пропавшим без вести.

Для этого необходимо подать:

  • заявление в произвольной форме;
  • выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны;
  • реквизиты собственного банковского счета.

Это можно сделать лично или онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Когда начнут выплачивать деньги

Средства будут перечисляться со следующего месяца после подачи заявления. Например, если документы подали в июле, первую выплату назначат с августа.

Что будет после возвращения из плена

Если льготник был освобожден из плена или его статус пропавшего без вести был отменен, член семьи должен сообщить об этом в Пенсионный фонд.

После этого выплаты на его счет будут приостановлены, а сам льготник сможет возобновить получение льгот на свой банковский счет.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому и какие льготы больше не будут предоставляться. В частности, отменили повышенную оплату больничных для тех, кто регулярно сдавал кровь, а новым Почетным донорам больше не будут назначать доплату к пенсии. В то же время те, кто уже получал эти льготы до вступления изменений в силу, их не потеряют.

Также Новини.LIVE писали о правах беременных во время службы. Женщин-военнослужащих нельзя без их согласия привлекать к тяжелым дежурствам или командировкам, а при необходимости им могут изменить условия службы. Кроме того, беременность дает право уволиться со службы или оформить декретный отпуск с полным сохранением зарплаты.

выплаты льготы военнослужащие
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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