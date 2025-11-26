Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Как дополнительно заработать на пенсии — идеи для подработки

Как дополнительно заработать на пенсии — идеи для подработки

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 06:10
обновлено: 16:38
Как дополнительно заработать на пенсии — идеи, не требующие существенных вложений
Женщина пенсионного возраста за компьютером. Фото иллюстративное: Freepik

Для многих украинских пенсионеров одной лишь государственной выплаты недостаточно, чтобы покрывать все ежедневные расходы, особенно учитывая рост цен и коммунальных платежей. Поэтому все больше людей почтенного возраста ищут возможности легкой подработки — такой, которая не требует значительной физической нагрузки, позволяет работать в удобном темпе и приносит ощутимую финансовую поддержку.

О том, где и как пенсионеру получить дополнительный доход, рассказало издание "Укрбизнес".

Реклама
Читайте также:

9 способов заработать на пенсии без больших вложений

Вариантов для дополнительного заработка для пенсионеров сейчас немало. Специалисты назвали наиболее доступные и реальные способы, которые могут помочь украинским пенсионерам повысить свой доход без чрезмерной нагрузки.

Приготовление офисных обедов на заказ

Бешеный темп жизни в больших городах и постоянная занятость оставляют работающим людям очень мало времени на домашнюю кухню. Многие не успевают готовить, а выбор в кафе часто не радует ни ценами, ни качеством блюд. К тому же все больше людей выбирают простую и здоровую пищу вместо фастфуда.

Поэтому тем, кто любит кулинарить и умеет вкусно готовить, стоит рассмотреть формат недорогих комплексных обедов с доставкой в офисные центры. Для пенсионера это может стать стабильной и приятной подработкой.

Ремонт и коррекция одежды

Многие покупатели выбирают одежду в масс-маркете, где вещи часто требуют подгонки по фигуре или мелкого ремонта. Постоянным остается и спрос на починку любимых вещей.

Для тех, кто умеет работать со швейной машиной и нитками, такая работа может превратиться во вполне ощутимый источник дохода. Даже пошив простых изделий — постельного белья, наволочек, чехлов — приносит дополнительный заработок.

Рукоделие и ручное творчество

Люди, которые владеют техниками вышивки, вязания, кружева или другими ремеслами, могут зарабатывать на собственном мастерстве. Авторские украшения, вышитые салфетки или плетеные вещи всегда найдут своего покупателя. Талант и аккуратная работа не имеют возрастных ограничений, поэтому это отличный способ заработка для пенсионера с творческой жилкой.

Сопровождение детей в школы и кружки

Современные родители часто не успевают отводить и забирать детей из садика, школы или секций. Не у всех есть бабушки или родственники рядом, которые могут помочь. Пенсионеру достаточно оглянуться на друзей внуков — и уже может появиться предложение сопровождать ребенка за небольшую плату. Такая подработка не требует специального образования, но постоянно востребована.

Услуги бебиситера

Семьи с маленькими детьми нередко нуждаются в поддержке — подменить родителей на несколько часов, во время работы, важных дел или вечернего выхода. Няня, которая приходит по необходимости — популярная услуга. И для пенсионера, который любит детей и умеет находить с ними общий язык, это может быть стабильным дополнительным заработком.

Репетиторство

Репетиторство — классический способ получить дополнительный доход, который актуален и сегодня. Опыт работы, знание школьных программ, умение объяснять сложный материал доступно — все это делает пенсионеров-педагогов ценными для учеников и студентов. Это отличный вариант подработки без значительных затрат и с гибким графиком.

Развивающие занятия и подготовка к школе

Подготовка будущих первоклассников стала нормой — дети легче привыкают к учебе, если получают базовые знания в форме игры. Пенсионеры, которые имеют педагогический опыт или просто хорошо ладят с детьми, могут проводить индивидуальные развивающие занятия, помогая малышам осваивать базовые навыки. Такой формат услуг очень востребован среди молодых родителей.

Уход за животными

В городах растет потребность в выгуле собак, временной передержке и уходе за домашними любимцами. Хозяева готовы платить тем, кто ответственно относится к животным и имеет к ним любовь. Для пенсионера, который охотно проводит время с хвостатыми друзьями, это может стать приятным и стабильным способом заработка.

Преподавание йоги

Многие люди старшего возраста практиковали йогу годами и обладают хорошими навыками. Если есть желание и силы делиться опытом, можно организовать небольшую группу или давать индивидуальные занятия. Йога способствует гармонии тела и ума, а ее сторонники есть в каждом микрорайоне — так что это может стать интересной и полезной подработкой.

Как найти первых клиентов

Начать стоит с ближайшего окружения: соседей, знакомых, родственников — они могут посоветовать вас тем, кто нуждается в таких услугах. Объявления на подъездах, в магазинах или на остановках также помогут привлечь внимание.

Не стоит забывать и о социальных сетях — фотографии готовых работ, короткие видео, сообщения и объявления на профильных сайтах быстро приводят первых заказчиков.

Сначала заработок может быть скромным, но с опытом и рекомендациями он будет расти. Главное — выбрать дело по душе и не бояться начинать.

Ранее мы писали, что в 2025 году часть украинских пенсионеров может рассчитывать на повышение выплат. Часть доплат Пенсионный фонд будет назначать автоматически, а остальные нужно будет оформлять лично.

Также узнавайте, как увеличить размер своей пенсии.

пенсии работа пенсионеры доходы пенсия
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации