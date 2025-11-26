Как дополнительно заработать на пенсии — идеи, не требующие существенных вложений

Женщина пенсионного возраста за компьютером. Фото иллюстративное: Freepik

Для многих украинских пенсионеров одной лишь государственной выплаты недостаточно, чтобы покрывать все ежедневные расходы, особенно учитывая рост цен и коммунальных платежей. Поэтому все больше людей почтенного возраста ищут возможности легкой подработки — такой, которая не требует значительной физической нагрузки, позволяет работать в удобном темпе и приносит ощутимую финансовую поддержку.

О том, где и как пенсионеру получить дополнительный доход, рассказало издание "Укрбизнес".

Вариантов для дополнительного заработка для пенсионеров сейчас немало. Специалисты назвали наиболее доступные и реальные способы, которые могут помочь украинским пенсионерам повысить свой доход без чрезмерной нагрузки.

Приготовление офисных обедов на заказ

Бешеный темп жизни в больших городах и постоянная занятость оставляют работающим людям очень мало времени на домашнюю кухню. Многие не успевают готовить, а выбор в кафе часто не радует ни ценами, ни качеством блюд. К тому же все больше людей выбирают простую и здоровую пищу вместо фастфуда.

Поэтому тем, кто любит кулинарить и умеет вкусно готовить, стоит рассмотреть формат недорогих комплексных обедов с доставкой в офисные центры. Для пенсионера это может стать стабильной и приятной подработкой.

Ремонт и коррекция одежды

Многие покупатели выбирают одежду в масс-маркете, где вещи часто требуют подгонки по фигуре или мелкого ремонта. Постоянным остается и спрос на починку любимых вещей.

Для тех, кто умеет работать со швейной машиной и нитками, такая работа может превратиться во вполне ощутимый источник дохода. Даже пошив простых изделий — постельного белья, наволочек, чехлов — приносит дополнительный заработок.

Рукоделие и ручное творчество

Люди, которые владеют техниками вышивки, вязания, кружева или другими ремеслами, могут зарабатывать на собственном мастерстве. Авторские украшения, вышитые салфетки или плетеные вещи всегда найдут своего покупателя. Талант и аккуратная работа не имеют возрастных ограничений, поэтому это отличный способ заработка для пенсионера с творческой жилкой.

Сопровождение детей в школы и кружки

Современные родители часто не успевают отводить и забирать детей из садика, школы или секций. Не у всех есть бабушки или родственники рядом, которые могут помочь. Пенсионеру достаточно оглянуться на друзей внуков — и уже может появиться предложение сопровождать ребенка за небольшую плату. Такая подработка не требует специального образования, но постоянно востребована.

Услуги бебиситера

Семьи с маленькими детьми нередко нуждаются в поддержке — подменить родителей на несколько часов, во время работы, важных дел или вечернего выхода. Няня, которая приходит по необходимости — популярная услуга. И для пенсионера, который любит детей и умеет находить с ними общий язык, это может быть стабильным дополнительным заработком.

Репетиторство

Репетиторство — классический способ получить дополнительный доход, который актуален и сегодня. Опыт работы, знание школьных программ, умение объяснять сложный материал доступно — все это делает пенсионеров-педагогов ценными для учеников и студентов. Это отличный вариант подработки без значительных затрат и с гибким графиком.

Развивающие занятия и подготовка к школе

Подготовка будущих первоклассников стала нормой — дети легче привыкают к учебе, если получают базовые знания в форме игры. Пенсионеры, которые имеют педагогический опыт или просто хорошо ладят с детьми, могут проводить индивидуальные развивающие занятия, помогая малышам осваивать базовые навыки. Такой формат услуг очень востребован среди молодых родителей.

Уход за животными

В городах растет потребность в выгуле собак, временной передержке и уходе за домашними любимцами. Хозяева готовы платить тем, кто ответственно относится к животным и имеет к ним любовь. Для пенсионера, который охотно проводит время с хвостатыми друзьями, это может стать приятным и стабильным способом заработка.

Преподавание йоги

Многие люди старшего возраста практиковали йогу годами и обладают хорошими навыками. Если есть желание и силы делиться опытом, можно организовать небольшую группу или давать индивидуальные занятия. Йога способствует гармонии тела и ума, а ее сторонники есть в каждом микрорайоне — так что это может стать интересной и полезной подработкой.

Как найти первых клиентов

Начать стоит с ближайшего окружения: соседей, знакомых, родственников — они могут посоветовать вас тем, кто нуждается в таких услугах. Объявления на подъездах, в магазинах или на остановках также помогут привлечь внимание.

Не стоит забывать и о социальных сетях — фотографии готовых работ, короткие видео, сообщения и объявления на профильных сайтах быстро приводят первых заказчиков.

Сначала заработок может быть скромным, но с опытом и рекомендациями он будет расти. Главное — выбрать дело по душе и не бояться начинать.

Ранее мы писали, что в 2025 году часть украинских пенсионеров может рассчитывать на повышение выплат. Часть доплат Пенсионный фонд будет назначать автоматически, а остальные нужно будет оформлять лично.

Также узнавайте, как увеличить размер своей пенсии.