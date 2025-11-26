Як додатково заробити на пенсії — ідеї, що не потребують суттєвих вкладень

Жінка пенсійного віку за комп'ютером. Фото ілюстративне: Freepik

Для багатьох українських пенсіонерів однієї лише державної виплати недостатньо, аби покривати всі щоденні витрати, особливо з огляду на зростання цін і комунальних платежів. Тому все більше людей поважного віку шукають можливості легкого підробітку — такого, що не потребує значного фізичного навантаження, дозволяє працювати у зручному темпі й приносить відчутну фінансову підтримку.

Про те, де та як пенсіонеру отримати додатковий дохід, розповіло видання "Укрбізнес".

Реклама

Читайте також:

9 способів заробити на пенсії без великих вкладень

Варіантів для додаткового заробітку для пенсіонерів нині чимало. Фахівці назвали найбільш доступні й реальні способи, які можуть допомогти українським пенсіонерам підвищити свій дохід без надмірного навантаження.

Приготування офісних обідів на замовлення

Шалений темп життя у великих містах та постійна зайнятість залишають працюючим людям дуже мало часу на домашню кухню. Багато хто не встигає готувати, а вибір у кафе часто не радує ні цінами, ні якістю страв. До того ж дедалі більше людей обирають просту та здорову їжу замість фастфуду.

Тому тим, хто любить кулінарити й уміє смачно готувати, варто розглянути формат недорогих комплексних обідів із доставлянням до офісних центрів. Для пенсіонера це може стати стабільним і приємним підробітком.

Ремонт та корекція одягу

Багато покупців обирають одяг у мас-маркеті, де речі часто потребують підгонки по фігурі чи дрібного ремонту. Постійним залишається і попит на лагодження улюблених речей.

Для тих, хто вміє працювати зі швейною машиною та нитками, така робота може перетворитися на цілком відчутне джерело доходу. Навіть пошиття простих виробів — постільної білизни, наволочок, чохлів — приносить додатковий заробіток.

Рукоділля та ручна творчість

Люди, які володіють техніками вишивки, в’язання, мережива чи іншими ремеслами, можуть заробляти на власній майстерності. Авторські прикраси, вишиті серветки чи плетені речі завжди знайдуть свого покупця. Талант і акуратна робота не мають вікових обмежень, тому це чудовий спосіб заробітку для пенсіонера з творчою жилкою.

Супровід дітей до шкіл і гуртків

Сучасні батьки часто не встигають відводити та забирати дітей із садка, школи чи секцій. Не у всіх є бабусі чи родичі поруч, які можуть допомогти. Пенсіонеру достатньо озирнутися на друзів онуків — і вже може з’явитися пропозиція супроводжувати дитину за невелику плату. Такий підробіток не потребує спеціальної освіти, але є постійно затребуваним.

Послуги бебіcітера

Сім'ї з маленькими дітьми нерідко потребують підтримки — підмінити батьків на кілька годин, під час роботи, важливих справ або вечірнього виходу. Няня, яка приходить за потреби — популярна послуга, і для пенсіонера, який любить дітей та вміє знаходити з ними спільну мову, це може бути стабільним додатковим заробітком.

Репетиторство

Репетиторство — класичний спосіб отримати додатковий дохід, який актуальний і сьогодні. Досвід роботи, знання шкільних програм, вміння пояснювати складний матеріал доступно — усе це робить пенсіонерів-педагогів цінними для учнів та студентів. Це чудовий варіант підробітку без значних витрат і з гнучким графіком.

Розвивальні заняття та підготовка до школи

Підготовка майбутніх першокласників стала нормою — діти легше звикають до навчання, якщо отримують базові знання у формі гри. Пенсіонери, які мають педагогічний досвід або просто добре ладнають із дітьми, можуть проводити індивідуальні розвивальні заняття, допомагаючи малюкам опановувати базові навички. Такий формат послуг дуже затребуваний серед молодих батьків.

Догляд за тваринами

У містах зростає потреба у вигулі собак, тимчасовій перетримці та догляді за домашніми улюбленцями. Господарі готові платити тим, хто відповідально ставиться до тварин і має до них любов. Для пенсіонера, який охоче проводить час із хвостатими друзями, це може стати приємним і стабільним способом заробітку.

Викладання йоги

Багато людей старшого віку практикували йогу роками та володіють хорошими навичками. Якщо є бажання та сили ділитися досвідом, можна організувати невелику групу або давати індивідуальні заняття. Йога сприяє гармонії тіла й розуму, а її прихильники є у кожному мікрорайоні — тож це може стати цікавим та корисним підробітком.

Як знайти перших клієнтів

Почати варто з найближчого оточення: сусідів, знайомих, родичів — вони можуть порадити вас тим, хто потребує таких послуг. Оголошення на під’їздах, у магазинах чи на зупинках також допоможуть привернути увагу.

Не варто забувати й про соціальні мережі — фотографії готових робіт, короткі відео, дописи та оголошення на профільних сайтах швидко приводять перших замовників.

Спочатку заробіток може бути скромним, але з досвідом та рекомендаціями він зростатиме. Головне — обрати справу до душі й не боятися починати.

Раніше ми писали, що у 2025 році частина українських пенсіонерів може розраховувати на підвищення виплат. Частину доплат Пенсійний фонд призначатиме автоматично, а інші потрібно буде оформлювати особисто.

Також дізнавайтеся, як збільшити розмір своєї пенсії.