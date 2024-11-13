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Кабмин отложил повышение зарплат учителям — названа новая дата

13 ноября 2024 14:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В Кабмине сказали, когда в Украине поднимут минимальную зарплату учителям
Учитель в Украине. Фото: УНИАН
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Кабинет Министров Украины отложил исполнение постановления, принятого в июле 2019 года. Оно предполагало повышение минимального оклада учителей до четырех прожиточных минимумов.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1286.

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Реализацию постановления об увеличении зарплат для учителей планируют начать с года, следующего за годом отмены военного положения в Украине.

"‎Остановить с 1 января 2025 года и до конца календарного года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное положение, действие постановления Кабинета Министров Украины от 10 июля 2019 г. № 822", — говорится в постановлении №1286.

В то же время Кабинет Министров утвердил ежемесячные выплаты для педагогов, работающих в школах и других учреждениях общего среднего образования, за особые условия труда. В частности:

  • с 1 января 2025 года будет установлена доплата в размере 1 300 грн;
  • с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года после завершения или отмены военного положения — в размере 2 600 грн.

Такие доплаты получат учителя, работающие в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Напомним, мы писали, сколько получают в Украине учителя истории. В среднем педагогам предлагается 14 000 грн.

Также мы писали, что с 1 января 2025 все учителя средней школы получат ежемесячную доплату к зарплате, независимо от стажа и места работы. В госбюджете на 2025 год предусмотрено 12 млрд грн на эти выплаты.

Украина Кабинет министров деньги зарплаты учителя

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