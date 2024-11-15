Как получить "тысячу Зеленского" - в Правительстве определили порядок

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины принял порядок выплаты для украинцев в размере 1000 гривен. Там рассказали, как, где и когда можно получить деньги и на что потратить.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина в пятницу, 15 ноября.

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Тысяча Зеленского — как получить

Поскольку программа касается не только взрослых, но и детей, один родитель сможет заказать выплату для ребенка. Принимая решение о "Зимовій єПідтримці" Кабмин имеет три основные цели:

материально поддержать украинские семьи: средства можно будет потратить на лекарства, книги, одежду, автобусные и ж/д билеты, оплату коммунальных и других услуг и на много всего важного и наиболее необходимого;

поддержать украинских услуг и производителей, ведь именно они будут получать средства, и это дополнительный стимул для экономики;

раз продемонстрировать единство украинского общества, поскольку один из вариантов использования средств — это поддержка ВСУ через перерасчет средств на благотворительные счета Сил безопасности и обороны или волонтерского фонда, которому вы доверяете.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа объяснила, откуда возьмут средства на выплату "тысячи Зеленского".

Также Новини.LIVE рассказали, на что нельзя будет потратить 1000 гривен.