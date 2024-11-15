Як отримати "тисячу Зеленського" - в Уряді визначили порядок

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Кабінет Міністрів України ухвалив порядок виплати для українців у розмірі 1000 гривень. Там розповіли, як, де і коли можна отримати гроші та на що витратити.

Про це повідомила пресслужба Кабміну у п'ятницю, 15 листопада.

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Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то один із батьків зможе замовити виплату для дитини. Ухвалюючи рішення про "Зимову єПідтримку" Кабмін має три основні цілі:

матеріально підтримати українські родини: кошти можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, оплату комунальних та інших послуг і на багато всього важливого й найбільш необхідного;

підтримати українських надавачів послуг та виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки;

вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів — це підтримка ЗСУ через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте.

Раніше голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа пояснила, звідки візьмуть кошти на виплату "тисячі Зеленського".

Також Новини.LIVE розповіли, на що не можна буде витратити 1 000 гривень.