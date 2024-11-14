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Нардепка відповіла, звідки візьмуть кошти на "тисячу Зеленського"

14 листопада 2024 14:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Звідки візьмуть кошти на тисячу Зеленського для українців
Гроші. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Цієї зими за ініціативою Президента України Володимира Зеленського українці зможуть отримати по 1 000 гривень на картку. Взяти кошти для цих виплат Кабінет Міністрів України пропонує з Фонду безробіття.

Про це розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в інтерв'ю Forbes Ukraine.

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За словами депутатки, уряд поки що пропонує розраховувати на кошти від Фонду безробіття. Зокрема, на початку року звідти було перераховано 10 мільярдів гривень у спеціальний фонд  державного бюджету для виконання програм Мінекономіки з підтримки українського бізнесу.

Ці кошти розподілили таким чином:

  • 1 мільярд гривень — на програми компенсації вартості купівлі сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва; 
  • 1 мільярд гривень — на індустріальні парки;
  • 3 мільярди гривень — на "інвест-няні";
  • 2 мільярди гривень — на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування;
  • 3 мільярди гривень — на національний кешбек.

"Уряд до другого читання додатково запропонував залишок з Фонду безробіття, який сформується на кінець уже цього року, також використовувати на ті самі програми підтримки бізнесу, зокрема на "тисячу". Орієнтовно цей залишок становитиме 5 мільярдів гривень", — сказала Підласа.

За її оцінками,  до програми доєднаються не всі українці, а близько 15 мільйонів та поки невідомо, яким чином виплату нараховуватимуть дітям.

Нагадаємо, подати заявку на отримання допомоги можна буде протягом зими, а витратити кошти необхідно впродовж 2025 року лише на українські товари та послуги. 

Також Новини.LIVE розповіли, на що не можна буде витратити 1 000 гривень. 

Кабінет міністрів виплати українці фінанси війна в Україні тисяча Зеленського

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