Изменения в программе єВідновлення — Правительство упростило процедуру получения компенсации

Дом после обстрелов в Киеве. Фото:Новини.LIVE

Восемь месяцев назад в Украине была запущена программа єВідновлення. Кабинет министров Украины принял постановление, которое максимально упростит путь от подачи заявки до получения компенсации, покупки или строительства жилья по государственной программе.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Что изменится в программе єВідновлення

В настоящее время продолжается работа над дальнейшим совершенствованием программы єВідновлення. По словам премьера, в программе произойдут следующие изменения:

Упрощение прекращения права собственности на уничтоженный объект.

Улучшение взаимодействия министерств по обмену информацией.

Четкий алгоритм обжалования действий комиссий.

Обновление порядка начисления средств и их использование на строительство частного, садового или дачного дома.

"Внесены изменения в Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации с использованием электронной публичной услуги "єВідновлення", которыми предусмотрена возможность выпуска карточек к специальным и текущим дополнен перечень продукции для приобретения", — сообщил Денис Шмыгаль.

Результаты реализации программы єВідновлення

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев сообщил об итогах работы программы єВідновлення за восемь месяцев.

Компенсация за поврежденное жилье:

подано более 67 тысяч заявок;

по 35 тысячам заявок уже произведены выплаты;

владельцы поврежденного жилья в общей сложности получили 3,2 млрд. грн. на его восстановление.

Компенсация за уничтоженное жилье (второй этап єВідновлення):

зарегистрировано почти 8,7 тысяч заявок;

сгенерировано более 2 тысяч жилых сертификатов (общая сумма — около 3,7 млрд. грн.);

629 сертификатов забронировано (то есть процесс оформления права собственности на выбранное жилье);

95 семей уже стали владельцами нового жилья по сертификатам.

Напомним, что из-за российских обстрелов многие в Украине остались без своих домов. Именно для этого существует множество государственных программ, одна из которых єВідновлення. Однако иногда бывает такое, что людям могут отказать в помощи, но для этого есть свои причины.