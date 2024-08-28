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Кабмин частично заморозил выплату средств перед международными кредиторами

28 августа 2024 08:27
Ксения Симонова - Редактор
Внешние долги Украины — Кабмин приостановил обслуживание части обязательств
Заседание правительства. Фото: kmu.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

Украина приостановила обслуживание обязательств по кредитам, еврооблигациям и ВВП-варрантам перед крупнейшими международными кредиторами. Соответствующее постановление №977, принятое Кабинетом министров, опубликовано на правительственном портале.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Госказначейству поручено приостановить операции с денежными средствами, предусмотренными в государственном бюджете на осуществление расходов части уплаты перед кредиторами.

Принятый документ, в частности, временно останавливает обслуживание Украиной обязательств:

  • по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc (на 31 июля 2024 года объем долга перед Cargill — около 700 млн долларов) — с 3 сентября;
  • по гарантийным обязательствам по долгу по "зеленым" облигациям "Укрэнерго", выпущенным под залог государства в 2021 году (до 830 млн долларов) — с 9 ноября;
  • на осуществление расходов по ВВП-варрантам Украины — с 31 мая 2025 года.

Также постановление позволяет произвести "выплату за согласие" инвесторам, которые пошли на украинские условия реструктуризации задолженности. Соответствующая плата не будет превышать 246 млн долларов.

Ранее Минфин отмечал, что из общей суммы выпуска ВВП-варрантов на 3,239 млрд долларов выкупил соответствующие инструменты на 604,26 млн долларов, или 18,7%. Платежи по выкупленным деривативам за высокие темпы роста ВВП будут возвращены государству.

В ведомстве отметили, что осуществление платы за реструктуризацию позволит Украине выкупить ВВП-варранты по их номинальной стоимости в последующее трехлетие.

Стоимость ВВП-варрантов достигает 110% условной суммы и даже больше. В настоящее время котируются по курсу 61% от номинала.

Что еще стоит знать

Напомним, президент Владимир Зеленский утвердил закон, дающий правительству возможность временно приостановить выплаты по государственному долгу до октября, если это станет необходимым. Законопроект был направлен в Офис Президента 24 июля, а 31 июля он вернулся в парламент с подписью главы государства.

Также ранее в Верховной Раде заявили, что Украине нужно наращивать собственную экономическую силу и поступление в бюджет государства. Это важно для финансирования ВСУ, поскольку средства от международной помощи не могут быть использованы для таких нужд.

Кабинет министров госбюджет Минэкономики госдолг кредиты долги

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