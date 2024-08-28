Зовнішні борги України — Кабмін призупинив обслуговування частини зобов'язань

Засідання уряду. Фото: kmu.gov.ua

Україна призупинила обслуговування зобов'язань за кредитами, єврооблігаціями та ВВП-варрантами перед найбільшими міжнародними кредиторами. Відповідну постанову №977, ухвалену Кабінетом міністрів, опублікували на урядовому порталі.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

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Призупинення Україною виплати за державним боргом

Держказначейству доручено призупинити операції із коштами, що були передбачені у державному бюджеті на здійснення видатків частини сплати перед кредиторами.

Ухвалений документ, зокрема, тимчасово зупиняє обслуговування Україною зобов'язань:

за кредитом перед Cargill Financial Services International, Inc (на 31 липня 2024 року обсяг боргу перед Cargill — близько 700 млн доларів) — з 3 вересня;

за гарантійними зобов'язаннями щодо боргу за "зеленими" облігаціями "Укренерго", випущених під заставу держави у 2021 році (до 830 млн доларів) — з 9 листопада;

на здійснення видатків за ВВП-варрантами України — з 31 травня 2025 року.

Також постанова дозволяє зробити "виплату за згоду" інвесторам, які погодилися на українські умови реструктуризації заборгованості. Відповідна плата не перевищуватиме 246 млн доларів.

Раніше Мінфін зазначав, що із загальної суми випуску ВВП-варрантів на 3,239 млрд доларів викупив відповідні інструменти на 604,26 млн доларів, або 18,7%. Платежі за викупленими деривативами за високі темпи зростання ВВП будуть повернуті державі.

У відомстві зазначили, що здійснення плати за реструктуризацію дозволить Україні викупити ВВП-варранти за їхньою номінальною вартістю у подальше триріччя.

Вартість ВВП-варрантів досягає 110% умовної суми і навіть більше. Нині котируються за курсом 61% від номіналу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив закон, що надає уряду можливість тимчасово призупинити виплати за державним боргом до жовтня, якщо це стане необхідним. Законопроєкт було надіслано до Офісу Президента 24 липня, а 31 липня він повернувся до парламенту з підписом глави держави.

Також раніше у Верховній Раді заявили, що Україні потрібно нарощувати власну економічну силу та надходження в бюджет держави. Це важливо для фінансування ЗСУ, оскільки кошти від міжнародної допомоги не можуть бути використані для таких потреб.