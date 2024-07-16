Чи такий страшний дефолт — три сценарії для України

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock ФОТО: president.gov.ua

До ймовірного дефолту України залишився менше ніж місяць. Переговори з приватним інвесторами, яким країна заборгувала понад 20 млрд дол., йдуть важко. Перший раунд не дав результатів. Україна не готова платити за боргами, а інвестори не йдуть на великі поступки. Новини.LIVE розбиралися, що чекатиме на українців у разі дефолту і чому інвестори не вірять, що економічна ситуація в країні покращиться.

Дефолт близько

У серпні спливає термін дворічних "канікул" на виплати за комерційним боргом, гарантованим державою. Це означає, що вже за три тижні Україна має почати виплачувати борги та відсотки, які накопичилися за два роки. Йдеться про 24 млрд дол., які Україна заборгувала найбільшим інвестиційним групам, у тому числі BlackRock, Pimco, Fidelity та AllianceBernstein.

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І хоча група офіційних кредиторів України з країн Великої сімки та "Паризького клубу" погодилася призупинити виплати за офіційним боргом до 2027 року, досягти домовленості з приватними кредиторами уряду досі не вдалося.

Перший раунд переговорів між Україною та групою власників облігацій відбувся у першій половині червня та мав закритий характер. Хоча ключові позиції сторін, озвучені на переговорах, відомі.

Як йдеться у прес-релізі опублікованому на сайті Лондонської фондової біржі, Україна запропонували кредиторам одразу кілька варіантів, які передбачають номінальне скорочення боргу з єврооблігацій до 60% з потенційним зниженням до 25% у разі суттєвого покращення економічної ситуації протягом періоду дії Програми МВФ.

Але ці пропозиції було відкинуто. В окремій заяві група кредиторів заявила, що вони мають намір піти на угоду, але готові піти на списання лише 20%. Що дуже болісно для України. Адже, за даними МВФ, Україна навряд чи зможе збалансувати свої рахунки, навіть якщо спише 60% боргу.

"Україна не відновить платежі у будь-якому випадку"

Як каже Новини.LIVE економіст, екс-радник президента Зеленського з економічних питань Олег Устенко, почати платити тіло та відсотки в умовах війни – це недозволена розкіш. "Йдеться не про те, що ми повинні віддати всю суму відразу. Теоретично ми повинні віддати тільки ту суми, яку не платили за 2 роки, поки діяла домовленість, досягнута ще влітку 2022 року. Але всі, в тому числі інвестори розуміють, що розрахунки не можуть вестися так, ніби війни немає. Тому до 1 серпня треба вирішити, що робити далі ", — сказав нам Устенко. Але в жодному разі платежі не відновляться.

На його думку, в такій ситуації Україна має кілька ймовірних сценаріїв, включаючи технічний дефолт. "Перший варіант — це початок обслуговування тіла боргу і виплати відсотків. Я вважаю, що його ймовірність дорівнює нулю. Другий варіант — це продовження періоду, коли ми не платитимемо тіло і відсотки ще якийсь період. Або ж зовсім до кінця війни. Тобто виплати будуть повністю заморожені. Третій варіант — це зменшення тіла боргу та відсоткової ставки. Якщо вдасться списати від 20% до 50% тіла, на мою думку, це буде прийнятним для України. Тобто замість близько 20 млрд, потрібно буде погасити 10 або 15 млрд", — каже Устенко.

При цьому, за його словами, украй важливо працювати над скороченням відсоткової ставки. Справа в тому, що середній відсоток цих євробондів досить високий. Якщо порівнювати з відсотками, які ми сплачуємо за кредитами, виданими ЄС чи міжнародними фінансовими інститутами, то в даному випадку він може бути у два або навіть три рази вищим.

"Тому потрібно зменшити процентний платіж мінімум до 5% річних. При цьому всі виплати почнуться тільки після закінчення війни. Цей варіант найбільш правильний для України. І на нього можуть піти інвестори, які володіють нашими облігаціями. Всі інвестори, у тому числі й приватні, навіть попри те, що вони націлені на прибуток, розуміють ситуацію та готові до переговорів", — сказав Устенко.

Чи страшний дефолт?

Якщо все ж таки домовитися не вдасться, то Україна змушена буде оголосити дефолт. У класичній ситуації це означало б як мінімум обмеження доступу України на міжнародні ринки капіталів, що унеможливить залучення нових боргів і може суттєво уповільнити темпи відновлення економіки після закінчення війни.

Але війна вносить свої корективи. Як заявила в ефірі Новини.LIVE нардеп, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна, Україна фактично вже перебуває у стані дефолту.

"Дефолт у нас вже за фактом є. А де-юре немає", — зазначила Южаніна. Водночас вона висловила сподівання, що МВФ все ж таки допоможе Україні знайти компроміс із приватними інвесторами.

Але навіть якщо Україна таки увійде в стан дефолту — катастрофи не буде, запевняє Устенко. "Вірогідність дефолту є. Але навіть якщо це станеться, говорити, що це буде катастрофою для українських публічних фінансів я не став би. Це була б проблема якби ми виходили самостійно на ринки капіталів. Але з моменту початку війни ми жодного разу не виходили на зовнішні ринки самостійно. Тому навіть технічний дефолт не буде катастрофою", — запевняє Устенко.

"Невигідна реструктуризація — гірша за дефолт"

Куди неприємніший сценарій, на думку економіста Олексія Куща, може стати невигідна реструктуризація боргу, яку можуть нав'язати Україні.

"Дефолт під час війни не такий страшний — на зовнішніх приватних боргових ринках Україна все одно не позичає грошей і нескоро буде. А вся західна допомога носить геополітичний, а не комерційний характер. Плюс лондонський суд стане на наш бік у суперечці з кредиторами ", — каже Кущ.

Тому, на його думку, є ризик того, що Україні можуть нав'язати невигідну реструктуризацію. "Мало спишуть, дадуть коротку відстрочку, відсоток не знизять або знизять незначно. Плюс те, що списали, обставлять різними "інструментами відновлення вартості" для кредиторів, прив'язавши виплати за ними, наприклад, до обсягу податкових надходжень ", — прогнозує Кущ.

До речі, як пише The Economist, складнощі у переговорах із власниками українських облігацій обумовлюються побоюваннями інвесторів щодо платоспроможності України в майбутньому.

"При звичайній реструктуризації кредитори роблять ставку на економічні перспективи країни. Кредитування позичальника, який перебуває у стані війни, також має на увазі другу ставку: на те, що він переможе. Повинна існувати країна, яка має виплатити борг наприкінці цього ", — пише видання.

Але й у разі перемоги інвестори скептично ставляться до планів довгострокового відновлення. Адже значна частина відновлення України, включно з будівництвом базової інфраструктури, цивільних будівель, а також навчання людей для відновлення країни, ніколи не принесе прибутку, і тому її мають взяти на себе союзники. Тому у виданні вважають, що інвестори розцінюють реструктуризацію як спробу перекласти фінансовий тягар війни та вартість відновлення з урядів на приватний сектор.