Пенсия может быть больше: как исключить невыгодные годы из расчёта

Люди на улице. Деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Не все знают, но при оформлении пенсии можно на законных основаниях увеличить её размер. Для этого существует механизм оптимизации заработка, позволяющий не учитывать отдельные периоды работы, когда зарплата была низкой.

Как получать больше на пенсии, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на пенсионное законодательство.

Что такое оптимизация заработка

При расчете пенсии Пенсионный фонд учитывает зарплату, с которой человек платил страховые взносы. При этом можно "выкинуть" часть месяцев с самыми низкими доходами, чтобы они не снижали размер пенсии.

Это позволяет повысить средний показатель заработка, от которого зависит размер пенсии.

Сколько месяцев можно исключить

По желанию человека из расчета можно исключить до 10% страхового стажа, который учитывается для определения коэффициента заработной платы. Речь идет о наименее выгодных периодах, когда доход был низким.

COVID и военное положение

Закон также предоставляет дополнительную льготу украинцам, потерявшим часть доходов во время пандемии или войны. Эти периоды можно не учитывать при расчете пенсии независимо от упомянутых 10%, если из-за низких доходов они ухудшают показатель заработка.

Например, человек много лет получал зарплату выше средней, а во время войны его заработок существенно снизился. Если эти периоды оставить в расчете, они снизят среднюю зарплату для пенсии. Поэтому такие месяцы можно исключить.

Зарплата до 2000 года может быть выгоднее

В то же время распространено мнение, что для хорошей пенсии достаточно несколько последних лет перед выходом на пенсию получать высокую зарплату. На самом деле это не совсем так.

Для расчета берется весь страховой стаж, начиная с июля 2000 года, поэтому низкие доходы в течение длительного времени могут существенно повлиять на конечный результат.

Если человек хорошо зарабатывал до июля 2000 года и может это подтвердить, такие периоды иногда выгодно включить в расчет. Особенно это касается работников промышленных предприятий, транспорта, энергетики и других отраслей, где в те годы были достаточно высокие заработки.

Обратите внимание, что Пенсионный фонд не всегда автоматически исключает все невыгодные периоды. Вам необходимо самостоятельно обратиться с заявлением и попросить провести оптимизацию заработка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получать специальную надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством. Её назначают героям, ветеранам, выдающимся спортсменам, деятелям культуры, многодетным матерям и другим гражданам, имеющим особые достижения или государственные награды. В 2026 году такая доплата составляет от 597 до 908 гривен в месяц и выплачивается дополнительно к основной пенсии.

Также Новини.LIVE писали о том, кто получит повышенную минимальную пенсию в июле. Речь идет об участниках ликвидации аварии на ЧАЭС, которым установлена инвалидность. Пенсионерам с инвалидностью III группы выплатят 12 390 гривен, для II группы — 16 522 гривны, а для I группы — 20 653 гривны.