ЮНИСЕФ запускает программу помощи на зиму: кто получит средства

Семья с детьми, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Международная организация по защите детей, действующая под эгидой Организации Объединенных Наций "ЮНИСЕФ" (UNICEF), приступила к подготовке к зимнему периоду и представила план действий по оказанию помощи на 2026–2027 годы. Организация намерена оказать миллионам украинцев финансовую поддержку, помощь с отоплением, модернизацией школ и больниц, а также услуги по защите детей.

Об основных направлениях программы рассказывает издание Новини.LIVE.

Что нужно знать о зимней помощи от ЮНИСЕФ

По информации организации, из-за войны семьи с детьми в Украине вынуждены жить в опасных условиях. По данным ЮНИСЕФ, атаки РФ стали более интенсивными, а повреждения энергетической, тепловой и водной инфраструктуры создают серьезные проблемы в преддверии зимы. В частности, в Днепропетровской и Донецкой областях разрушение систем водоснабжения затруднило доступ к воде для около 12 тысяч человек.

В ЮНИСЕФ прогнозируют, что многие семьи рискуют провести еще одну зиму без стабильного отопления, электричества, воды и базовых услуг, поэтому организация начала накапливать гуманитарные ресурсы, устанавливать солнечные системы в больницах и расширять сотрудничество с местными партнерами.

Для реализации зимней программы ЮНИСЕФ привлечет 160,5 млн долларов. Программа помощи охватит 3 миллиона человек, среди которых 540 тысяч детей.

Предусматриваются следующие направления поддержки:

Предоставление денежной помощи 225 тысячам человек, включая 45 тысяч детей; Проведение ремонта систем централизованного отопления, что обеспечит теплом до 3 миллионов человек; Предоставление грантов 1 500 образовательным учреждениям на повышение энергоэффективности и отопление, что позволит продолжить обучение 375 тысяч учащихся; Повышение энергоустойчивости больниц для обеспечения медицинских услуг 230 тысячам человек, в том числе 41 400 детям; Предоставление услуг по защите детей для более чем 10 тысяч наиболее уязвимых лиц.

Какие регионы получат помощь от ЮНИСЕФ

Как поясняют в организации, наибольший акцент будет сделан на прифронтовых территориях, где из-за постоянных обстрелов повреждены критически важные системы энерго- и водоснабжения. Там ЮНИСЕФ намерен усилить гуманитарную поддержку, чтобы помочь семьям с детьми пережить холодный сезон.

В то же время программа охватит и другие общины по всей Украине, где существует риск длительных перебоев с отоплением, электричеством, водой и доступом к базовым социальным услугам.

Зимний план реагирования является частью более широкой программы ООН и гуманитарных партнеров на осенне-зимний период 2026–2027 годов и должен охватить около 2,1 млн человек.

Реализация будет проходить в сотрудничестве с местными властями и партнерами для обеспечения доступа к отоплению, воде и медицинским услугам.

Особый приоритет будет уделен поддержке наиболее уязвимых групп населения и готовности общин к зимним трудностям.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом 2026 года в Запорожье и Харькове продолжается регистрация на получение помощи в рамках проекта IMPACT, финансируемого за счет Гуманитарного фонда для Украины (UHF). Претендовать на средства смогут граждане, покинувшие свои дома из-за войны. Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-форму.

Также Новини.LIVE сообщали, что в прифронтовой Сумской области граждане могут подавать заявки на денежную помощь на твердое бытовое топливо для печей на новый отопительный сезон 2026–2027 годов. Программа реализуется за счет международных гуманитарных организаций. Выплаты получат социально уязвимые категории граждан.