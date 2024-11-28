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Историческое повышение налогов — Зеленский подписал закон

28 ноября 2024 17:37
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Повышение налогов — Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский, Telegram
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения. Это самое большое повышение налогов за все время.

Об этом говорится на портале Верховной Рады в карточке закона №11416-д.

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Закон о повышении налогов

В четверг, 28 ноября, Зеленский подписал закон об "историческом" повышении налогов. Соответствующий закон был подан народными депутатами Украины - членами Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Законопроект о повышении налогов начнет действовать уже с 1 декабря.

Заметим, что соответствующий документ был принят 10 октября 2024 года, а 15 октября закон уже был направлен на подпись Президенту Украины.

Закон непосредственно предусматривает:

  • повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%;
  • введение военного сбора для ФЛП I, II и IV группы на уровне 10% размера минимальной зарплаты установленной на 1 число отчетного месяца;
  • ФЛП III группы будут платить налоги в размере 1% от дохода в виде военного сбора;
  • введение налога на сверхприбыли банков в размере 50%;
  • введение 25% налога на прибыль для всех финансовых компаний, кроме страховых.
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Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Фото: скриншот

Напомним, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк объясняла, что в случае подписания закона о повышении налогов в ноябре, военный сбор для физических лиц в декабре увеличится до 5%.

Ранее мы писали о том, что налоговый комитет принял решение отменить повышение налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году. Это позволит избежать дополнительной финансовой нагрузки на предпринимателей.

Владимир Зеленский закон налоги военные законопроект бюджет

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