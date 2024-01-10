Беженцы в Ирландии — страна готовит неприятные изменения для украинцев

Люди на станции. Фото: rbc.ua

Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать в дальнейшем в страну.

Об этом сообщает издание independent.ie.

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Сокращение выплат украинцам в Ирландии

Как отмечается, правительство страны решило сократить выплаты украинцам с целью уменьшения потока людей, в частности из-за жилищного кризиса.

Если сейчас ставка в неделю исчисляется в сотни долларов, то для новоприбывших украинцев снизится до десятков. А именно:

текущая ставка — 232 евро в неделю;

новая ставка — 38,80 евро в неделю.

"В то же время изменения не коснутся более 100 000 украинцев, прибывших в Ирландию раньше", — сообщают журналисты.

Также новоприбывшие украинские беженцы предоставят всего 90 дней бесплатного проживания в государственном жилье. После чего будут сами отвечать за поиск дома.

Программы поддержки беженцев

Как рассказали в ирландском правительстве, украинским беженцам продолжат организовывать обучение и поддерживать навыки, чтобы помочь быстро найти приемлемую работу через офисы Intreo.

"Новые сокращенные ставки социального обеспечения приведут Ирландию в соответствие с программами поддержки других европейских стран", — сообщили чиновники.

С начала полномасштабной войны в Украине в Ирландию прибыло более 102 тыс. украинцев. Больше всего проживают в следующих графствах:

Дублин;

Керри;

Корк;

Донегол;

Голуэй;

Клэр.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году государство обещает продлить предоставление выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако списки уменьшатся. Так, государственную помощь продолжат получать исключительно те, чье имущественное положение нуждается в поддержке и отменят для более состоятельных лиц.

Также мы писали о предоставлении Всемирным банком Украине финансирования в объеме 1,2 млрд долларов на проекты по поддержке социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.