Беженцы в Ирландии — страна готовит неприятные изменения для украинцев

Ирландия урежет выплаты украинским беженцам
Ирландия, принявшая рекордное количество украинских беженцев, решила сократить размер материальной помощи. Речь идет о тех, кто будет прибывать в дальнейшем в страну.
Об этом сообщает издание independent.ie.
Сокращение выплат украинцам в Ирландии
Как отмечается, правительство страны решило сократить выплаты украинцам с целью уменьшения потока людей, в частности из-за жилищного кризиса.
Если сейчас ставка в неделю исчисляется в сотни долларов, то для новоприбывших украинцев снизится до десятков. А именно:
- текущая ставка — 232 евро в неделю;
- новая ставка — 38,80 евро в неделю.
"В то же время изменения не коснутся более 100 000 украинцев, прибывших в Ирландию раньше", — сообщают журналисты.
Также новоприбывшие украинские беженцы предоставят всего 90 дней бесплатного проживания в государственном жилье. После чего будут сами отвечать за поиск дома.
Программы поддержки беженцев
Как рассказали в ирландском правительстве, украинским беженцам продолжат организовывать обучение и поддерживать навыки, чтобы помочь быстро найти приемлемую работу через офисы Intreo.
"Новые сокращенные ставки социального обеспечения приведут Ирландию в соответствие с программами поддержки других европейских стран", — сообщили чиновники.
С начала полномасштабной войны в Украине в Ирландию прибыло более 102 тыс. украинцев. Больше всего проживают в следующих графствах:
- Дублин;
- Керри;
- Корк;
- Донегол;
- Голуэй;
- Клэр.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году государство обещает продлить предоставление выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), однако списки уменьшатся. Так, государственную помощь продолжат получать исключительно те, чье имущественное положение нуждается в поддержке и отменят для более состоятельных лиц.
Также мы писали о предоставлении Всемирным банком Украине финансирования в объеме 1,2 млрд долларов на проекты по поддержке социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.
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