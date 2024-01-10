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Ірландія уріже виплати українським біженцям

10 січня 2024 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці в Ірландії — країна готує неприємні зміни для українців
Люди на вокзалі. Фото: rbc.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Ірландія, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, вирішила скоротити розмір матеріальної допомоги. Йдеться про тих, хто прибуватиме надалі в країну.

Про це повідомляє видання independent.ie.

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Скорочення виплат українцям в Ірландії

Як зазначається, уряд країни вирішив скоротити виплати українця з метою зменшення потоку людей, зокрема, через житлову кризу.

Якщо зараз ставка на тиждень обраховується у сотні доларів, то для новоприбулих українців знизиться до десятків. А саме:

  • поточна ставка — 232 євро на тиждень;
  • нова ставка — 38,80 євро на тиждень.

"Водночас зміни не торкнуться понад 100 000 українців, які прибули до Ірландії раніше, — повідомляють журналісти.

Також новоприбулі українські біженці нададуть лише 90 днів безплатного проживання у державному житлі. Після чого муситимуть самі відповідати за пошук оселі.

Програми підтримки біженців

Як розповіли в ірландському уряді, українським біженцям продовжать організовувати навчання та підтримувати навички, щоб допомогти швидко знайти прийнятну роботу через офіси Intreo.

"Нові скорочені ставки соціального забезпечення приведуть Ірландію у відповідність до програм підтримки інших європейських країн", — повідомили урядовці.

Від початку повномасштабної війни в Україні в Ірландію прибуло понад 102 тис. українців. Найбільше проживають у таких графствах:

  • Дублін;
  • Керрі;
  • Корк;
  • Донегол;
  • Голуей;
  • Клер.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році держава обіцяє продовжити надання виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), однак списки стануть рідші. Так, державну допомогу продовжать отримувати виключно ті, чий майновий стан потребує підтримки, та скасують для більш заможних осіб.

Також ми писали про надання Світовим банк ом Україні фінансування в обсязі 1,2 млрд доларів на проєкти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення.

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