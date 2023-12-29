Допомога для ВПО — кого позбавлять виплат у 2024 році

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

У 2024 році держава обіцяє продовжити надання виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), однак списки стануть рідші. Так, державну допомогу продовжать отримувати виключно ті, чий майновий стан потребує підтримки, та скасують для більш заможних осіб.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Кому не продовжать грошові виплати

Як зазначають у Мінреінтеграції, зараз уряд опрацьовує питання продовження виплат деяким категоріям переселенців. Зокрема, допомога надалі надаватиметься:

громадянам із низьким рівнем пенсії;

особам з інвалідністю;

дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування.

Проте грошова допомога не продовжиться для осіб, які:

перебувають за межами країни понад 30 календарних днів поспіль без серйозних причин, серед яких — службове відрядження, лікування чи реабілітація, оздоровлення дітей, стажування;

ув'язнені чи були засуджені за колабораціонізм;

переселенці, які повернулися на колишнє місця проживання.

Також скасують виплати ВПО у 2024 році громадянам, чий матеріальний стан дозволяє робити великі покупки та робити інвестиції. Зокрема, у разі:

купівлі земельної ділянки, квартири, будинку на суму більш ніж 100 тис. грн (крім як за рахунок державного та місцевого бюджетів);

придбання нового транспортного засобу, якому менше п'яти років (крім авто, придбані волонтерами для потреб ЗСУ);

наявності житла площею більш ніж 13,65 кв. м на одного члена родини на територіях, де нема активних бойових дій або які не окуповані;

купівлі іноземної валюти на суму більш ніж 100 тис. грн (крім валюти від благодійних організацій та оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), банківських металів;

наявності на депозиті суми, яка більша за 100 тис. грн.

Як додають у відомстві, якщо за результатами моніторингу через державні реєстри ухвалять рішення про припинення надання державної допомоги, про це поінформують.

Допомогу ВПО виплачують щомісяця одному з членів родини у розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн;

для інших осіб — 2 тис. грн.

Більше про виплати

Нагадаємо, Світовий банк надасть Україні фінансування в обсязі 1,2 млрд доларів на проєкти з підтримки соціально незахищених і малозабезпечених верств населення.

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