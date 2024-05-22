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Инвестиции во время войны — куда украинцы вкладывают деньги

22 мая 2024 10:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Инвестирование в 2024 году — куда больше всего вкладывают деньги
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинцы во время войны продолжают получать пассивный доход от инвестиций. Остаются популярными для вложения денег следующие сферы: недвижимость, облигации и земля.

О ситуации с инвестированием в Украине рассказал инвестдиректор по инвестициям Capital Times Артём Щербина на конференции Invest Talk Summit-2024.

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Ситуация на рынке недвижимости

По его словам, первым и самым простым способом инвестирования для многих украинцев остается недвижимость. Дела у тех граждан, которые инвестировали средства в жилье до войны или во время войны в западных регионах — идут неплохо. Цена квадратного метра в этих областях продолжает расти.

Также восстановилась динамика квадратного метра в Киеве, однако утверждать, что это устойчивый рост, нельзя.

Граждане, вложившие деньги до начала войны, сейчас могут продать недвижимость на 10% дороже.

В общем, столичная недвижимость переформатировалась, поскольку фактически не происходит строительства многоэтажек, их только достраивают, тогда как новых объектов нет.

Наблюдается тенденция перехода девелоперов в другой сегмент. Сейчас самым активным активом недвижимости Киева является "смарт". Небольшие по площади квартиры до 30 квадратных метров вблизи метро. Именно этот актив ликвиден и на нем можно хорошо заработать, купив и продав.

Покупка облигаций

До войны долгое время объясняли людям действенность этого инструмента. Однако с 2023 года, когда появились военные облигации, а власть сделала суперпиар, много граждан  вложили туда "кровные".

По его словам, доходность за весь период достигала более 20%, в то время как ранее облигация условно могла давать 16% в гривне. Сейчас наблюдается полная стабильность и облигации являются инструментом фиксированной доходности.

Приобретение земли

Эксперт отметил, что земля является третьим видом актива, где уровень предложения превышает спрос. Именно этот факт влияет на то, что цена перестала расти.

По информации kupypai, прибыль от инвестиций в землю Винницкой, Полтавской и Волынской области полностью перекрывает девальвацию. Остальные регионы по стоимости девальвацию не перекрыли.

Он убежден, что земля с точки зрения потенциала является самым интересным активом, ведь после войны придут инвестиции. Даже за три года заработать можно существенно. Также он остается единственным классом активов, более интересным в долгосрочной перспективе, чем в краткосрочной.

Что еще стоит знать

Напомним, что владельцы земельных участков и паев в Украине должны платить налоги. Однако в некоторых случаях от них могут освободиться.

Также мы писали, что в мае 2024 года ситуация на украинском рынке недвижимости несколько изменилась. Развитие событий на фронте сказывается на спросе и предложении жилья в ряде регионов в целом.

земля
недвижимость
инвестиции
деньги
вклады

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