Инвестиции для бизнеса – где привлечь деньги стартапам

Получить инвестиции в долларах. Фото: из открытых источников

Несмотря на полномасштабную войну, бизнес в Украине продолжает развиваться. Часто стартапы ищут поддержки среди инвесторов, чтобы выйти на новый уровень производства, масштабироваться. Инвестиционный банк Rada Capital имеет свой фонд, который хочет проинвестировать украинский бизнес на 25 млн долларов.

Все детали Новини.LIVE рассказал директор Rada Capital Владимир Кундзич.

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"Звучит очень интересно — 25 млн долларов. Но это не лежат деньги у нас в чемодане. Это обязательство наших инвесторов инвестировать эти деньги по нашему обращению. Мы находим проекты, куда можно инвестировать. Мы инвестируем не на ранней стадии. Нас интересуют компании, у которых уже есть доход, продукт или сервис, который они продают. И они должны быть представлены на международном рынке. А по направлениям нас интересует все" , — сказал Кундич.

За такую сумму Rada Capital может проинвестировать не менее 50 бизнесов. Ориентируются они на новые технологии. По словам директора, уже ведутся переговоры с производителями роботов. Также в фокусе внимания оборонные проекты, например производство дронов.

Как мы писали ранее, прогнозы Министерства экономики на 2024 год предполагают рост ВВП на 4,6%. Также пойдут в гору инвестиции — по сравнению с 2023 годом в этом году они вырастут на 29,6%, что станет наиболее значимым вкладом в общий рост ВВП.

По прогнозам Нацбанка, экономический рост в Украине возобновится по итогам 2023 года и будет продолжаться. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году достигнет 4,9%.