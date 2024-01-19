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Інвестиція у 25 млн доларів — хто і як з українського бізнесу може отримати гроші

19 січня 2024 21:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Інвестиції для бізнесу - де залучити гроші стартапам
Отримати інвестиції в доларах. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Попри повномасштабну війну, бізнес в Україні продовжує розвиватися. Часто стартапи шукають підтримку серед інвесторів, аби вийти на новий рівень виробництва, масштабуватися.  Інвестиційний банк Rada Capital має свій фонд, який наразі хоче проінвестувати український бізнес на 25 млн доларів. 

Всі деталі Новини.LIVE розповів директор Rada Capital Володимир Кундзіч. 

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"Звучить дуже цікаво — 25 млн доларів. Але це не лежать гроші у нас у валізі. Це зобов'язання інвесторів наших інвестувати ці гроші за нашим зверненням. Ми знаходимо проєкти, куди можна інвестувати. Ми інвестуємо не на ранній стадії. Нас цікавлять компанії, в яких уже є дохід, продукт або сервіс, який вони продають. І вони мають бути представлені на міжнародному ринку. А щодо напрямків, нас цікавить все", — сказав Кундзіч.  

За таку суму Rada Capital може проінвестувати щонайменше 50 бізнесів. Орієнтуються вони на новітні технології. За словами директора, вже ведуть перемовини з виробниками роботів. Також у фокусі уваги оборонні проєкти, наприклад виробництво дронів.

Як ми писали раніше, прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%. Також підуть в гору інвестиції — порівняно із 2023 роком цього року році вони зростуть на 29,6%, що стане найбільш вагомим внеском у загальне зростання ВВП.

За прогнозами Нацбанку, економічне зростання в Україні відновиться за підсумками 2023 року і триватиме надалі. Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) поточного року досягне 4,9%.

інвестиції
гроші
борги
фондовий ринок
бізнес

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