У Мінекономіки розповіли, на скільки зросте ВВП у 2024 році

Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: пресслужба Мінекономіки

Прогнози Міністерства економіки на 2024 рік передбачають зростання ВВП на 4,6%. Також підуть в гору інвестиції — порівняно із 2023 роком у цьому році вони зростуть на 29,6%, що стане найбільш значимим внеском у загальне зростання ВВП.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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За словами очільниці, також передбачається поступове відновлення внутрішнього виробництва, що відповідає в першу чергу потребам інвестиційного попиту. Зростання обсягів експорту товарів та послуг у 2024 році очікується на рівні 9,0%, тоді як імпорту товарів та послуг прогнозується збільшення на 5,9%.

За її словами, процес прогнозування відбувається в режимі реального часу і в умовах високої невизначеності, проте динаміка та зміни у структурі ВВП свідчать про перебудову економіки та її адаптацію до умов війни.

"За оцінками Мінекономіки, за 9 місяців 2023 року питома вага доданої вартості державного управління у ВВП збільшилася на 15 в.п. і склала 21,2% проти 6,2% у 2021 році", — прокоментувала міністерка економіки.

Економіка воєнного часу

Юлія Свириденко зазначила, що наразі українська економіка все більше набуває рис економіки воєнного часу. Це виражається в тому, що:

провідну роль відіграє сектор загальнодержавного управління – це оборона і безпека України, соціальний захист, допомога бізнесу;

зросло фінансування інвестицій у оборонно-промисловий комплекс, у відновлення зруйнованої інфраструктури;

прискорився розвиток машинобудівельного комплексу;

змінились пріоритети споживання та зменшилось споживання домашніх господарств.

Міністерка також нагадала, що збройна агресія рф спричинила великі втрати у секторах, які у довоєнний період займали лідируючі позиції, зокрема, в металургійній галузі.

"Ми бачимо, як змінюються лідери у виробництві, деякі сектори більш гнучко підлаштовуються під виклики війни. Роль держави тут — підтримувати розвиток бізнесу і запобігати втраті вже наявних потужностей. Для цього ми працюємо над максимально прийнятною логістикою, дипломатичним шляхом намагаємось вирішити проблеми із експортними обмеженнями, продовжуємо програми підтримки бізнесу, зокрема, через програму доступного кредитування 5-7-9, грантову підтримку на створення та розвиток власної справи, підвищення рівня локалізації виробництва та ін.", — додала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що за прогнозами Нацбанку, економічне зростання в Україні відновиться за підсумками 2023 року і триватиме надалі. Ріст реального валового внутрішнього продукту (ВВП) в поточному році досягне 4,9%.