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Интеграция переселенцев — сколько денег предоставили для поддержки ВПЛ

9 января 2024 08:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь ВПЛ — известно, сколько грантов предоставили для поддержки бизнеса
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине действует программа поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для адаптации и экономической интеграции в общины, куда они переехали. В рамках соответствующего проекта переселенцы получили более 750 грантов.

Такие данные привели в пресс-центре Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Речь идет о масштабном проекте "Развитие МСП: экономическая интеграция ВПЛ и возобновление бизнеса". Его воплощают Минреинтеграции, Минэкономики при поддержке Международной организации по миграции (МОМ), Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Проект реализуется через Кредитное учреждение по восстановлению (KfW).

Проект охватывает подконтрольные правительству территории. В его рамках оказывают поддержку в форме безвозвратной денежной помощи (гранты) и консультаций компаниям, владельцами или работниками которых являются граждане с официальным статусом ВПЛ.

Как отмечают в ведомстве, соответствующая инициатива призвана помочь экономически адаптироваться и восстановиться компаниям, пострадавшим из-за вооруженной агрессии РФ. Речь идет о тех, кто вынужден был переместить свой бизнес.

Целью такого проекта является усиление прочности таких предприятий и компаний функционировать и предоставление критически необходимых товаров и услуг ВПЛ и принимаемых обществ.

Суммы, выплаченные для ВПО

В частности, при реализации соответствующего проекта переселенцы получили:

  • 508 грантов по 4,5 тыс. евро для микропредприятий, из них 258 — в 2023-м;
  • 183 гранта по 20 тыс. евро для малых предприятий, из них 108 — в прошлом году;
  • 60 грантов по 7 тыс. евро на стартапы.

Также предприятиям предоставили квалифицированные консультации:

  • по вопросам экспорта товаров через Торгово-промышленную палату — 197;
  • по адаптации бизнеса в условиях войны через Киевскую школу экономики — 93;
  • организовали групповые консультации, выездные экспертные визиты через Сеть информцентров поддержки бизнеса — 315.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые переселенцы имеют возможность оформить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Зарегистрироваться могут жители одной из областей.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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