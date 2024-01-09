Помощь ВПЛ — известно, сколько грантов предоставили для поддержки бизнеса

Интеграция переселенцев — сколько денег предоставили для поддержки ВПЛ
В Украине действует программа поддержки внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) для адаптации и экономической интеграции в общины, куда они переехали. В рамках соответствующего проекта переселенцы получили более 750 грантов.
Такие данные привели в пресс-центре Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Помощь ВПЛ в процессе интеграции
Речь идет о масштабном проекте "Развитие МСП: экономическая интеграция ВПЛ и возобновление бизнеса". Его воплощают Минреинтеграции, Минэкономики при поддержке Международной организации по миграции (МОМ), Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Проект реализуется через Кредитное учреждение по восстановлению (KfW).
Проект охватывает подконтрольные правительству территории. В его рамках оказывают поддержку в форме безвозвратной денежной помощи (гранты) и консультаций компаниям, владельцами или работниками которых являются граждане с официальным статусом ВПЛ.
Как отмечают в ведомстве, соответствующая инициатива призвана помочь экономически адаптироваться и восстановиться компаниям, пострадавшим из-за вооруженной агрессии РФ. Речь идет о тех, кто вынужден был переместить свой бизнес.
Целью такого проекта является усиление прочности таких предприятий и компаний функционировать и предоставление критически необходимых товаров и услуг ВПЛ и принимаемых обществ.
Суммы, выплаченные для ВПО
В частности, при реализации соответствующего проекта переселенцы получили:
- 508 грантов по 4,5 тыс. евро для микропредприятий, из них 258 — в 2023-м;
- 183 гранта по 20 тыс. евро для малых предприятий, из них 108 — в прошлом году;
- 60 грантов по 7 тыс. евро на стартапы.
Также предприятиям предоставили квалифицированные консультации:
- по вопросам экспорта товаров через Торгово-промышленную палату — 197;
- по адаптации бизнеса в условиях войны через Киевскую школу экономики — 93;
- организовали групповые консультации, выездные экспертные визиты через Сеть информцентров поддержки бизнеса — 315.
Что еще стоит знать
Напомним, некоторые переселенцы имеют возможность оформить денежную помощь почти в 11 тыс. гривен. Зарегистрироваться могут жители одной из областей.
Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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