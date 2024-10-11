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Инфляция в Украине ускорилась — как изменились цены

11 октября 2024 15:49
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Рост цен в сентябре был наибольшим с начала года — детали от Госстата.
Одесский ''Привоз''. Фото: Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В сентябре потребительская инфляция в Украине ускорилась до 1,7%. С начала года цены повысились на 6,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Как изменились цены в Украине

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году инфляция выросла до 8,6%. Базовая инфляция в сентябре также показала ускорение, достигнув 1,7% по сравнению с августом, а с начала этого года этот показатель составляет 6,6%.

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Больше всего подорожали яйца, ставшие дороже на 12,1%. Цены на овощи, масло, молоко и молочные продукты, масло подсолнечное, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, мясо и мясопродукты выросли в пределах 3,8% до 1,1%. В то же время, цены на сахар снизились на 1,8%, а на фрукты — на 0,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,4%, что обусловлено удорожанием табачных изделий на 2,6%. Одежда и обувь подорожали на 7,8%, в том числе одежда стала дороже на 7,9%, а обувь — на 7,7%.

Цены на транспорт повысились на 0,8%, в основном из-за подорожания горючего и смазочных масел на 1,0%. Однако проезд в железнодорожном пассажирском транспорте подешевел на 3%. Услуги образования подорожали на 10,1%, в том числе высшее образование — на 11,8%, а среднее образование — на 11,1%.

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Как изменились цены в Украине? Источник: Госстат

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2024 года потребительский спрос в Украине оставался устойчивым, несмотря на незначительное ухудшение потребительских настроений и рост инфляции. Частично это продиктовано понижением длительности воздушных тревог и влиянием курсового фактора.

Мы также говорили, что в Украине ожидается ускорение роста цен на продукты в октябре. В частности, повышение стоимости может затронуть хлеб, овощи и молочные продукты.

Госстат деньги инфляция цены в Украине экономика цены

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