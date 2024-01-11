Цены в Украине — известно, какая была инфляция во второй год войны

Инфляция на второй год войны снизилась — как изменились цены
В Украине потребительская инфляция по итогам 2023 года составила 5,1%. Известно, что на второй год войны больше всего подешевело.
Такие данные обнародовали в Государственной службе статистики.
Инфляция в Украине в 2023 году
По данным статистического ведомства, в декабре потребительские цены повысились на 0,7% по сравнению с ноябрем 2023 года.
Если за предыдущий год потребительская инфляция составила 5,1% против декабря 2022 года, то в среднем за год показатель составил 12,9%.
Как изменились цены
В Госстате рассказали, какие товары и продукты больше всего подешевели в прошлом году.
Из пищевых продуктов:
- масло подсолнечное — на 14,9%;
- яйца — на 9,5%;
- сахар — на 5,8%.
Среди непродовольственных товаров и услуг:
- одежда и обувь — на 6,3%.
Известно также, что за прошлый год больше всего подорожало.
Среди продуктов питания:
- мясо — на 12,4%;
- масло — на 9,9%;
- молоко — на 9,7%;
- хлеб — на 7%.
Среди непродовольственных товаров и услуг:
- электроэнергия — на 69,7%;
- амбулаторные услуги — на 13%;
- рестораны и отели — на 13%;
- образование — на 12,8%;
- транспортные услуги — на 6,3%.
По словам главы Финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, низкий показатель инфляции по итогам года стал результатом ряда факторов:
- полная и ритмичная помощь международных партнеров, что помогло удержать контролируемую ситуацию на валютном рынке;
- эффективная жесткая монетарная политика Национального банка;
- неплохой урожай по итогу года.
При этом Украина входила в текущем году с инфляцией в 26%. Таким образом, на второй год полномасштабной войны удалось обуздать повышение цен, добавил он.
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