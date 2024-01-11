Цены в Украине — известно, какая была инфляция во второй год войны

Овощной отдел супермаркета. Фото: novus.online

В Украине потребительская инфляция по итогам 2023 года составила 5,1%. Известно, что на второй год войны больше всего подешевело.

Такие данные обнародовали в Государственной службе статистики.

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Инфляция в Украине в 2023 году

По данным статистического ведомства, в декабре потребительские цены повысились на 0,7% по сравнению с ноябрем 2023 года.

Если за предыдущий год потребительская инфляция составила 5,1% против декабря 2022 года, то в среднем за год показатель составил 12,9%.

Источник: Госстат

Как изменились цены

В Госстате рассказали, какие товары и продукты больше всего подешевели в прошлом году.

Из пищевых продуктов:

масло подсолнечное — на 14,9%;

яйца — на 9,5%;

сахар — на 5,8%.

Среди непродовольственных товаров и услуг:

одежда и обувь — на 6,3%.

Известно также, что за прошлый год больше всего подорожало.

Среди продуктов питания:

мясо — на 12,4%;

масло — на 9,9%;

молоко — на 9,7%;

хлеб — на 7%.

Среди непродовольственных товаров и услуг:

электроэнергия — на 69,7%;

амбулаторные услуги — на 13%;

рестораны и отели — на 13%;

образование — на 12,8%;

транспортные услуги — на 6,3%.

По словам главы Финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, низкий показатель инфляции по итогам года стал результатом ряда факторов:

полная и ритмичная помощь международных партнеров, что помогло удержать контролируемую ситуацию на валютном рынке;

эффективная жесткая монетарная политика Национального банка;

неплохой урожай по итогу года.

При этом Украина входила в текущем году с инфляцией в 26%. Таким образом, на второй год полномасштабной войны удалось обуздать повышение цен, добавил он.

Что еще стоит знать

Напомним, Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в январе. Известно, как изменилась их стоимость в 2024 году.

Также проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.