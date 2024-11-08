Цены на изготовление индивидуальных автономеров в Украине — как заказать

Автомобиль с индивидуальным номерным знаком. Фото: 24 Канал

Министерство внутренних дел Украины (МВД) снова будет изготавливать индивидуальные номера для авто. Заказы на изготовление макетов таких номеров начали принимать 6 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба главного сервисного центра МВД (ГСЦ).

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Стоимость услуги по изготовлению индивидуальных номеров будет составлять:

Номерной знак для легковых автомобилей — 340,02 грн.

Номерной знак для мотоциклов — 154,80 грн.

Минимальный заказ (три символа) — 300 грн.

Каждый следующий символ (до восьми) — 90 грн.

Дополнительный графический элемент — 500 грн.

"Номерный знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов — от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов - от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальная номерной знак должен содержать не менее двух букв", — пояснили сервисном центре.

Как заказать индивидуальный номер

Индивидуальные номерные знаки можно заказать в удобном территориальном сервисном центре МВД или через "Кабинет водителя" по ссылке.

Получить номерной знак можно двумя способами:

Лично в Главном сервисном центре МВД в Киеве (ул. Мрії, 19).

Заказ доставки на отделение "Нової Пошти" (стоимость доставки оплачивается отдельно).

В ГСЦ также сообщили, что изготовление индивидуальных номерных знаков длится до 40 дней.

Что еще нужно знать

Напомним, среди украинских водителей растет популярность установки газобаллонного оборудования (ГБО). Однако во избежание штрафов важно, чтобы автовладельцы перерегистрировали свои автомобили после проведения переоборудования.

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