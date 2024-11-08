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Індивідуальні номери для авто знову доступні в Україні — які ціни

8 листопада 2024 10:08
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на виготовлення індивідуальних автономерів в Україні — як замовити
Авто з індивідуальним номерним знаком. Фото: 24 Канал
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Міністерство внутрішніх справ України (МВС) знову буде виготовляти індивідуальні номери для авто. Замовлення на виготовлення макетів таких номерів почали приймати 6 листопада.

Про це повідомляє пресслужба головного сервісного центру МВС (ГСЦ).

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Скільки коштує індивідуальний автономер

Зазначено, що вартість послуги з виготовлення індивідуальних номерів становитиме:

  • Номерний знак для легкових авто — 340,02 грн.
  • Номерний знак для мотоциклів — 154,80 грн.
  • Мінімальне замовлення (три символи) — 300 грн.
  • Кожний наступний символ (до восьми) — 90 грн.
  • Додатковий графічний елемент — 500 грн.

"Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів — від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів — від трьох до шести символів — від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери", — пояснили у сервісному центрі.

Як замовити індивідуальний номер

Індивідуальні номерні знаки можна замовити у зручному територіальному сервісному центрі МВС або онлайн через "Кабінет водія" за посиланням

Отримати номерний знак можна двома способами:

  • Особисто в Головному сервісному центрі МВС у Києві (вул. Мрії, 19).
  • Замовивши доставку на відділення "Нової Пошти" (вартість доставки оплачується окремо).

У ГСЦ також повідомили, що виготовлення індивідуальних номерних знаків триває до 40 днів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, серед українських водіїв зростає популярність встановлення газобалонного обладнання (ГБО). Однак для уникнення штрафів важливо, щоб автовласники перереєстрували свої автомобілі після проведення переобладнання.

Ми також писали, що в Україні діє процедура обов'язкового технічного огляду, яка проводиться згідно з державними стандартами. В МВС пояснили, коли проходити техконтроль авто у 2024 році.

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