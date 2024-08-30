Индексация зарплаты в 2024 году — когда ждать повышения

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В Украине снова будет проводиться индексация заработной платы в 2024 году. Все предприятия, учреждения и организации обязаны выполнять данную процедуру для своих сотрудников.

Об этом сообщила бухгалтер Любовь Тимченко в комментарии Факты ICTV.

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Индексация зарплаты в 2024 году

Отмечено, что согласно Постановлению №1078 от 17 июля 2023 года, индексация заработной платы должна производиться всеми предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их формы собственности. Это правило также распространяется на физических лиц-предпринимателей (ФЛП), нанимающих работников.

Если работодатель не осуществит индексацию заработной платы работников в установленные сроки, ответственность может быть наложена на директора, главного бухгалтера или физическое лицо-предпринимателя (ФЛП). Возможные последствия включают:

Финансовое наказание — штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждого работника.

— штраф в размере 10 минимальных заработных плат за каждого работника. Административное наказание — штраф от 510 до 1 700 грн за первое нарушение, а при повторном нарушении в течение года — от 1 700 до 5 100 грн. Это касается особых категорий работников, таких как несовершеннолетние, беременные женщины, родители-одиночки, родители, воспитывающие ребенка до 14 лет, и родители, которые ухаживают за ребенком с инвалидностью.

Когда проиндексируют зарплаты

По закону о государственном бюджете на 2023 год действие Закона об индексации было приостановлено, и работодатели не имели обязательства начислять и выплачивать индексацию заработной платы своим работникам.

Однако в государственном бюджете на 2024 год уже не предусмотрена приостановка действия этого закона. Следовательно, работодатели снова должны будут осуществлять индексацию зарплат своих сотрудников.

Какая будет индексация зарплаты

"Индексация денежных доходов населения происходит, когда индекс потребительских цен превысил порог индексации 103%", — пояснила Тимченко.

Индексации подлежат денежные доходы населения, но только в пределах прожиточного минимума, установленного правительством. Это означает, что при индексации заработной платы корректируется только та ее часть, не превышающая прожиточный минимум для трудоспособных лиц. В 2024 году этот показатель составляет 3028 грн.

Для расчета индексации заработной платы можно воспользоваться калькулятором по ссылке.

Что еще нужно знать

Напомним, в комитете Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций назвали условие, при котором заработную плату учителей могут повысить вдвое. Речь идет о выделении требуемой суммы средств.

Мы также писали, что народная депутат Нина Южанина убеждена, что зарплаты государственных служащих не должны превышать доходы военных, которые находятся на передовой. По ее мнению, высокие заработные платы необходимо ограничить во время войны.